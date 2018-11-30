Дмитрий Соин: психическая атака на Керченский пролив. Видео! Политика // 20:53, 30 ноября 2018 // 627

По информации ИА"ТИРАС", ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин, во время скандальной дискуссии на площадке программы "Время покажет" в эфире Первого канала, рассказал о провокации и психологической атаке украинских судов в Керченском проливе.

По его словам, запись переговоров украинских и российских моряков уникальна, она показывает, что россияне неоднократно призывали украинскую сторону вступить в переговоры. Но та в свою очередь игнорировала призывы к диалогу. Таким образом, мы делаем вывод что Украина изначально планировала эту провокацию. В свою очередь три корабля использовались Киевом, как пушечное мясо. Не исключен и тот момент, что Украина намеренно хотела, чтобы ее корабли потопили для раздувания большего скандала. Второй немаловажный момент, это голос украинца который выходил в эфир. С точки зрения НЛП он речитативом повторял одну и ту же фразу постоянно. В экстремальных ситуациях моряк не мог бы речитативом повторять одно и то же. Не исключено, что перед ним лежала заранее прописанная бумага. Это уже применение психологических спецметодов в провокационных целях. Стоит напомнить, что запрещено пересечение проливов в пропагандистских целях, а здесь чистая пропаганда и соответственно эти люди там на кораблях использовались в темную.