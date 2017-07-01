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Физическое бессмертие: между вымыслом и реальностью

Физическое бессмертие: между вымыслом и реальностью

Здоровье
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Вчера, 16:30
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Физическое бессмертие тысячелетиями было предметом вожделения, как элит, так и обычных людей. Смерть всегда пугала людей независимо от их статуса. Ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, исследователь Индии Святослав Дубянский обсуждают насколько реально обрести активное долголетие. 
 
Общая идея экспертов сводится к тому, что бессмертие синоним саморазвития. Пока человек развивается, работает с новыми знаниями и энергетикой он по сути бессмертен. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию первую часть программы "Бессмертие физического тела":
 

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