Физическое бессмертие: между вымыслом и реальностью Здоровье // Вчера, 16:30 // 87

Физическое бессмертие тысячелетиями было предметом вожделения, как элит, так и обычных людей. Смерть всегда пугала людей независимо от их статуса. Ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин и писатель, художник, исследователь Индии Святослав Дубянский обсуждают насколько реально обрести активное долголетие.

Общая идея экспертов сводится к тому, что бессмертие синоним саморазвития. Пока человек развивается, работает с новыми знаниями и энергетикой он по сути бессмертен. ИА "ТИРАС", предлагает вниманию первую часть программы "Бессмертие физического тела":



