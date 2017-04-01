/

iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Чудесные свойства водорослей

Чудесные свойства водорослей

Здоровье
//
Сегодня, 11:49
//
0
ИА"ТИРАС", публикует материал, в котором рассказывается о целебных свойствах водорослей.
 
Морская капуста не так уж часто появляется в нашем доме, а очень зря! На самом деле она имеет волшебное свойство, помогающее оставаться здоровыми и не стареть. 

В Японии с древности употребляют морскую капусту, чтобы оставаться бодрым в течение дня и здоровым в течение жизни. Там из морских водорослей не только готовят овощные блюда, добавляют их в супы, но и делают засахаренные конфеты. 

Морскую капусту можно купить в аптеке для пищевых, медицинских и косметических целей. Съедобную морскую капусту продают так же в консервных банках. 

Для здоровья 
- Морская капуста содержит огромное количество полезных веществ: витамины – А, группы В, Е, D, С, фруктозу, альгиновую, гаммалиноленовую кислоты, бурый пигмент, микроэлементы - йод, магний, фосфор, бром, натрий, калий, кобальт, железо, медь, алюминий, марганец… 

- Морская капуста обладает общеукрепляющим свойством и повышает иммунитет. Она полезна всем, но особенно тем, у кого нарушен обмен веществ, слабое сердце, при заболеваниях щитовидной железы, почек, подагре, для профилактики онкологии и атеросклероза. 

- Морская капуста укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижается вязкость крови и артериальное давление, помогает выводить из организма вредный холестерин и токсины. 

- Морскую капусту применяют при ожирении. 1 ст. ложку измельченной сухой капусты заливают 1 стаканом воды, настаивают сутки и выпивают равными порциями в промежутках между едой в течение дня. 

- Суточная доза морской капусты не должна превышать 2 чайных ложек при ежедневном употреблении и не более 200 – 250 гр в неделю. 

Морскую капусту нельзя есть при нефрите, крапивнице, геморрагическом диатезе, фурункулёзе, во время беременности. 

Для красоты 
Морская капуста используется в промышленном производстве косметических средств, так как содержащиеся в ней минеральные вещества способствуют эффективному восстановлению тканей и повышают эластичность и упругость кожи. 

В виду того, что морская капуста улучшает обмен веществ и выводит лишнюю жидкость, она входит в состав многих антицеллюлитных средств по уходу за телом. Морская капуста обладает увлажняющими и омолаживающими свойствами, ускоряют деление клеток, помогает коже удерживать влагу. 

Маски из морской капусты можно делать самостоятельно в домашних условиях. Для косметических целей лучше всего покупать порошок или измельчить сухую капусту на кофемолке. 

- Скарб из морской капусты 
Порошок залить горячей водой и дать ему разбухнуть. Добавить такое же количество кофейной гущи, перемешать и растирать кожу круговыми движениями во время банных процедур, потом ополоснуться под душем. 

- Маска из морской капусты увлажняющая 
Замочить горячей водой 1 ст. ложку сухих водорослей, дать разбухнуть, слить излишки жидкости, добавить 1 ст. ложку творога и 1 чайную ложку мёда. Нанести на лицо на 15 минут, смыть водой комнатной температуры. 

- Маска отбеливающая 
1 ст. ложку разбухших водорослей смешать с 1 ст. ложкой сметаны и ¼ чайной ложкой лимонного сока. Нанести на 10 минут, смыть тёплой водой, умыться прохладной. При сухой коже лимонный сок заменить 1 чайной ложкой огуречного сока. 

- Маска питательная 
2 ст. ложки разбухшей морской капусты смешать с 1 яичным желтком и 1 чайной ложкой оливкового масла. Нанести на 10 минут на кожу лица, шеи, декольте. Смыть чуть тёплой водой. Умыться прохладной водой или протереть кожу кубиком льда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полезные свойства киви
Капуста - лучший чистильщик организма
Капуста - лучший чистильщик организма
На отдыхе запаситесь коньяком от медуз и смывайте морскую воду
comments powered by HyperComments
07 Апреля 2017 / Пятница / 16 20
«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ



Подписка на рассылку

Раздел в разработке


×
© ИА «Тирас», 2005-2014 / Версия сайта β 0.5
Кишинев - Тирасполь - Киев - Москва - Транзит
Перепечатка материалов обязательна со ссылкой на tiras.ru