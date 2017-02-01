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Дмитрий Соин: политическому рынку России нужны профессионалы

Дмитрий Соин: политическому рынку России нужны профессионалы

Политика
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Сегодня, 01:18
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В преддверии выборных баталий 2017г. политическому рынку России, нужны профессионалы, считает ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин. По его мнению: "Граждане все больше охладевают к выборным процедурам, падает их активность и явка в день голосования. Это опасно для общества и государства. Поэтому нужны новые подходы и технологии в работе с гражданами. В контексте этого создание программ для политиков, общественных деятелей, политтехнологов и журналистов удовлетворит потребность в знаниях и технологиях тех, кто видит себя на острие общественной жизни. Мы гарантируем качество знаний и высокую вероятность успеха. Закончив наши курсы человек, сможет создать свой политический, информационный или социальный проект, эффективно бороться на выборах. Он получит инструменты для ведения избирательных кампаний, как для отдельных кандидатов в депутаты, мэры или губернаторы, так и для политических партий. Это престижный и высокооплачиваемый труд. Изменение избирательного законодательства России породило острую потребность в высоко квалифицированных кадрах, которые могут работать в новых условиях. А они таковы, что выборы будут проходить по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Объем рынка выборных кампаний так же расширился за счет возвращения к избранию губернаторов и это хороший стимул для вхождения в обойму успешных политтехнологов".

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