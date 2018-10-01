Партиям пора обратиться к внутренним проблемам граждан России Общество // Вчера, 17:29 // 82

Ветеран локальных конфликтов, государственный и общественный деятель России Сергей Смитюшенко обращает политические партии страны к вопросам актуальным для простых граждан РФ. Предлагаем вниманию его дискуссию в социальных сетях с заместителем председателя Российского общенародного Союза Дмитрием Соиным:



Дмитрий (Соин, прим. ред.)! В очередной раз с грустью обнаруживаю, что для российских политиков, а Вы таковой, коль скоро зампред партии, проще всего обсуждать внешнюю политику зарубежных стран в контексте их антироссийских действий. Вот и этот интернет-канал по тому же пути... Такой подход очень успешно отвлекает от вопросов собственно российской политики, особенно внутренней. А между тем мировой опыт свидетельствует, что сила государства во вне (равно как и слабость) это производное от политики внутренней, от благополучия населения страны, которое в свою очередь производно, как и обороноспособность, по социально ориентированной экономики государства.

Примеры? США, Китай, ФРГ, Канада, Швеция, Норвегия и т.д. Я 4 месяца не был дома. Вернулся. Каждый день моя семья ощущает на себе государственный прессинг. Чувствуем себя крепостными, но не у исторического барина, а у родного государства и всевозможных государственных прилипал. С нас дерут все, вся, за каждый шаг по своей стране, по своему городу, за то что мы вообще россияне и живём в этой стране... Сгущаю краски? Примеры? Да они каждый день.

Съездил на квартиру по месту прописки. В почтовом ящике повестка от мирового судьи... Судить меня будут, за то что я россиянин и посетил столицу своей страны. За что? Судя по статье админ.кодекса, штраф не оплатил за неправильную парковку. Облазил все гос.сайты. Долгов не нашел, но, видимо, что-то должен своей стране! Что? Пока не знаю. Получил 2 штрафа из Воронежской области по 500 рублей. Забавно, что две видеокамеры на расстоянии в 200 км. одна от другой зафиксировали якобы превышение мною скорости точно по 31 км. в час.

Теперь жду от своего приятеля, который ехал недавно по той же трассее М-4 и тоже оштрафован, информацию, предполагая, что у него те же камеры зафиксировали такое же нарушение. Проехал сегодня по Киевскому шоссе. На протяжении 20 км. черыре передвижных видеокамеры. Государство правильно решило профилактировать нарушения скоростей. Издало закон, затратило миллиарды, уставило видеокамеры, предупреждающие знаки... Хорошо, правильно, мировая практика! Но опять у нас свой путь - к государству с благословения чиновников прилипли коммерсанты, натыкали по дорогам частные видеофиксаторы и доят нас россиян... Российские дороги не для того, чтобы ездить, как в этих гадких, ненавидящих нас европейских странах, в Турции, Грузии, а чтобы мучать нас в пробках, мытарится в идиотских скоростных ограничителях, метаться по обочинам по нужде, удовлетворять амбиции гаишников, платить дорожный налог, автостраховки, платные проезды и оброки, оброки в виде штрафов государству с моржой прилипшим к государству проходимцам.

А соц.карта москвича...? Получил вчера новую, а там ВТБ.... Навязанная услуга. Соц.пакет это обязательство государства перед гражданином! Но и тут нас желают поиметь. Соц.карта не просто свидетельство социальных гарантий, а теперь еще и одновременно выданная мне без моего желания карта МИР банка ВТБ... А налоги... Наступает период налогового кашмара... А попробуйте к газу подключиться... А тарифы ЖКХ... А помирать не пробовали..? Эта "индустрия" заставит ваших детей помирать с голоду... Другие поимеры можно приводить бесконечно...

Мы слабы! Мы ничтожны внутри! Мы, в смысле просто люди, коих миллионы, которые, собственно, и есть Страна! И продолжаем слабеть. Ядерный щит, сильная, оснащенная армия - это очень нужно, они защищают нас от внешних врагов. Но если вы построили хороший дом, неприступный для злодеев забор, но заболели, хвораете в своей крепости и не лечитесь, то итог очевидный и неизбежный... Может быть Вам, как одному из лидеров партии, пора подумать и порассуждать не столько о гадких американцах с европейцами, а о жизни сограждан, о политике внутренней? (Извиняйте великодушно за длинный текст)