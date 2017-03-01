ЛЕГКИЙ СПОСОБ УБИТЬ МУЖЧИНУ Эксперты // Вчера, 23:34 // 27

Способ этот поистине легкий, потому как он не вступает в конфликт с нашими первичными природными программами. Нужно всего лишь идти у них на поводу. Всё просто: Мужчина нацелен вовне, а женщина вовнутрь. Так уж мы созданы. И женские программы стремятся выбросить большое лассо и крепко его затянуть на шее бегущего вовне мужчины.

Надо отнять его у мира, надо лишить его любых поползновений развивать творческий потенциал и возможность служения миру. Он не принадлежит ни себе, ни миру! Он принадлежит только мне!

Поэтому, чтобы план удался, нужно перво-наперво раз и навсегда решить безо всяких колебаний: «Этот мужчина – моя собственность!». Здесь крайне важен настрой, чтобы это убеждение не допускало ни малейших сомнений, потому что внутри будет звучать сомнение: «Как же так?! Могу ли я? По какому праву?!». Но коль уж мы идем на поводу у первичных программ и не позволяем вступать в диалог нашим более высоким уровням сознания, то надо эти уровни немедленно заткнуть жестким заявлением: «Он не является уникальной и неповторимой частью Божественного сознания, которое не терпит никакого насилия. Он - моя собственность, и точка!».Сама настройка на непоколебимость подчинить себе человека – УЖЕ на 90% гарантия успешной реализации плана убийства! Оставшиеся 10% приходятся на грамотное расставление сетей по отлову его дурацких увлечений. Во избежание бунта мужчины, сети поначалу нужно расставлять не везде вокруг него, а участками, тем самым обеспечив незаметный и планомерный отлов его поисков себя в этом мире. Вариаций отлова очень много, тут надо посмотреть, полавировать, поискать точки, что больше всего действует и категорически обрубает шаловливые ручки ловить рыбу, ездить на охоту, коллекционировать всякую ерунду.