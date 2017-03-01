ЛЕГКИЙ СПОСОБ УБИТЬ МУЖЧИНУ
Эксперты
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Вчера, 23:34
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Способ этот поистине легкий, потому как он не вступает в конфликт с нашими первичными природными программами. Нужно всего лишь идти у них на поводу. Всё просто: Мужчина нацелен вовне, а женщина вовнутрь. Так уж мы созданы. И женские программы стремятся выбросить большое лассо и крепко его затянуть на шее бегущего вовне мужчины.
Надо отнять его у мира, надо лишить его любых поползновений развивать творческий потенциал и возможность служения миру. Он не принадлежит ни себе, ни миру! Он принадлежит только мне!
28 Марта 2017 / Вторник / 07 13
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