Татьяна Поп: Сталин жив!
"Сталин жив !!! Читаю ленту и просто хочется от стыда и неприятных ощущений взорваться. Какие люди ,особенно те ,кто считают себя русскими ,неблагодарные ,глупые ,алчные и необразованны . Как же им нравиться ,вместо благодарности ,втаптывать в грязь всех ,кого только можно втоптать ,руководствуясь при этом всего лишь домыслами ,слухами и мифами ,им этого достаточно ,чтобы не понимая ,не разобравшись в истории ,просто получить очередную порцию удовольствия от втаптывания.
Каждый раз история" Великой Руси " переписывается ,подгоняется под разных руководителей ,под их эпоху ,под пропаганду, но что бы хоть что нибудь понимать простому человеку ,прежде чем писать свои глупые ,тупые и необоснованные посты ,достаточно просто даже не имея полной инфы смотреть по факту . Не руководствоваться домыслами ,сплетнями ,мифами ,а просто смотреть и анализировать по факту .
По факту : СТАЛИН ОДЕРЖАЛ ПОВЕДУ ВО ВТРОЙ МИРОВОЙ . Неужели это не самый важный аргумент?
Сталину удалось после войны за короткие сроки построить мощную сверхдержаву СССР .
Это единственный правитель в истории, которому было наплевать на свои личные удобства ,деньги ,он всего себя посвятил стране .
Да ,он был жестоким человеком ,но разве можно было в то время ,при тех условиях быть мягким?
Те ,кто критикуют Сталина ,сами могли бы ответить как можно было по другому ? Особенно в стране ,где небольшой процент интеллигенции ненавидел свой народ ,считая его необразованным быдлом и рабами ,хотя в начале 20 -х люди такими и были .Интеллигенции было плевать на Россию ,даже разговаривать в то время модно было на французском и немецком, а на русский было просто плевать.
Сталину удалось сплотить народ и более того ПОБЕДИТЬ В ВОЙНЕ!!! Вдумайтесь только ,какой силой и умом нужно было обладать.
Сталин создал такую власть, которая смогла удержать в то тяжелейшее время Россию, не было бы той власти не было бы России .
Я не буду сейчас, в этом посте ,перечислять все заслуги Иосифа Виссарионовича ,но могу сказать только одно -благодаря ему мы сейчас существуем ,мы живы ,мы ,славяне ,есть !!!
Сталин жив !!!
5 марта -это не день смерти Иосифа Виссарионовича ,это всего лишь очередной День Памяти бессмертному и великому правителю!!!".
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