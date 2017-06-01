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Курс инновационного PR в Европейском институте JUSTO признан профессионалами

Курс инновационного PR в Европейском институте JUSTO признан профессионалами

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Вчера, 21:36
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Курс инновационного пиара в Европейском институте JUSTO признан профессионалами этого направления массовой коммуникации. "Это связано с использованием новых подходов и высокой эффективностью в обеспечении связей с общественностью по лини  госорганов, политических партий, общественных и религиозных организаций, а так же бизнес-корпораций, подчеркнул в своем комментарии ректор ВУЗа Дмитрий Соин.
 
Он так же отметил, что "Все органы госвласти, коммерческие кампании, партии, объединения граждан и религиозные структуры обладают собственными пиар-службами, а те в свою очередь нуждаются  в специалистах. Мы их будем готовить по новейшим программам. Нам удалось собрать, систематизировать и консолидировать американский, европейские и российские пиар-технологии. В итоге Европейский институт JUSTO презентует один из лучших на федеральном уровне Курс инновационного пиара. У нас уже есть заказы на первых выпускников. Так же с нами ведутся переговоры о переподготовке и повышении квалификации сотрудников пиар-отделов ряда компаний. Нашему коллективу ученых и практикующих пиарщиков приятно, что произведенный на площадке Европейского института JUSTO (почта: ejusto2017@mail.ru и телефон: +79779536065 для связи) интеллектуальный продукт эффективен и востребован. За Инновационным пиаром большое будущее, так как современное общество построено на коммуникации и сложных взаимосвязях", подчеркнул Дмитрий Соин.

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