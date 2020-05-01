Секс спасет от короновируса

По мнению ученых Европейского института ЮСТО высокий уровень тестостерона у мужчин является важным фактором в победе над короновирусом. Дело в том, что тестостерон стимулирует иммунную систему и обеспечивает активные гормональные процессы в организме.

Как показали исследования Лаборатории реабилитации и активного долголетия, в которой работают медики и реабилитологи высокого уровня, сексуальная активность является свидетельством общего тонуса организма. "Почему наиболее уязвимы люди старших возрастов? Во многом потому, что у них произошло половое угасание. А вместе с этим падение иммунитета и приобретение хронических заболеваний", отмечает руководитель лаборатории кандидат медицинских наук, доцен Андрей Аскенфеев.

"Поэтому сексуальное влечение и активный секс - являются хорошим признаком и залогом того, что в случае инфицирования человек окажет серьезное сопротивление вирусу. Исследуйте себя. Если у вас угасающая потенция, сделайте все , чтобы ее поддержать. В условиях нашей лаборатории и благодаря поддержке руководства Европейского института ЮСТО, мы сумели разработать эффективную методологию взрывного стимулирования потенции. Это реальный вклад в дело спасения миллионов людей по всему миру", подчеркнул доцент Аскенфеев.