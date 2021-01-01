Правда будет на стороне хороших парней, таких как я. Да здравствует настоящая Америка!

Пресс - служба компании КОНКОРД.

26 февраля 2021 г. в 14:20 сообщает:

#313

Сегодня, 26 февраля, на официальной странице ФБР в Twitter было опубликовано объявление о розыске 13 российских граждан по причине их предполагаемого сговора против Соединенных Штатов и вмешательства во внутренние дела США. В опубликованном списке значится имя Евгения Викторовича Пригожина.



Пресс-служба информирует, что в ходе своей 113 сессии, состоявшейся в период с 29 июня по 03 июля 2020 года, Интерпол принял решение об исключении Пригожина Евгения Викторовича из базы данных Интерпола и аннулировании так называемого «Красного уведомления» в отношении Пригожина Е.В.

Основанием для исключения Пригожина Е.В. из базы данных Интерпола послужили соответствующие заявления Пригожина Е.В. и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», поданные в Интерпол 12 июля 2019 года.

После длительного и всестороннего изучения представленных Пригожиным Е.В. аргументов, а также материалов, связанных с возбуждением в США уголовного дела в отношении Пригожина Е.В. из-за якобы имевшего место вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, Интерпол пришел к выводу, что указанное уголовное дело носит политический характер, и что требование Министерства юстиций США о включении Пригожина Е.В. в базу данных Интерпола не соответствует правилам Интерпола.

Следует дополнительно отметить, что 17 марта 2020 года обвинение по уголовному делу о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году было полностью снято Министерством юстиций США с ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг».



Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

"Американское общество находится под неподъёмным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза – основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США.

50 % американцев поддерживают традиционные ценности и не хотят массовой миграции, гомосексуализма и других либеральных штучек. Это крутые ребята, которые и создавали Америку. На них и ведётся охота. Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена.

Правда будет на стороне хороших парней, таких как я, а все что могут сделать плохие парни – это позабавиться самопиаром. Чем же ещё заняться, сидя в коронавирусных бункерах. Да здравствует настоящая Америка!"