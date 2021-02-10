Похищение Европы 2.0 - куда же собирается Молдова?

они не просто самоорганизующаяся сетевая толпа — они поддержаны властью, новым Министерством Правды в лице хозяев интернет-гигантов.
Сети дали этим новым насильникам анонимность, бесконтактность и — как следствие — безнаказанность. Виртуальная толпа, виртуальное линчевание, виртуальная травля, виртуальное насилие и реальная психическая и общественная изоляция тех, кто идет не в строю. Они — эти сетевые стукачи и вертухаи — умело играют на вечном страхе человека остаться одному против всех."
И действительно, все кто следил за прошедшими Президентскими выборами в США и хотя бы немного в курсе того что там происходит сейчас знают и понимают, что США вышли на финишную прямую на своем долгом и извилистом пути в бездну. Чуть более ста лет назад, подобный путь прошла Россия.
Да, и тогда и тридцать лет назад, Запад последовательно стремился уничтожить Россию, но сегодня маятник истории качнулся в другую сторону.
И сегодня, спустя столетие, глядя из России на самоуничтожающийся Запад, всем становится все понятно. Всем, за исключением "отмороженных" либералов, большинству из которых, как мне кажется, тоже все понятно, но "правила игры" не позволяют им не то что бы сказать, но даже просто вступить в корректную логическую дискуссию. Все это мы успели, сразу после окончания Американского шоу, в ускоренном режиме, увидеть в Российском шоу с семейством Навальных в главной роли. И совсем не удивительно, то что именно сегодня, Юлия Навальная в спешном порядке ретировалась из России. Шоу закончилось и как говорится, все свободны, разумеется кроме тех, кто оказался на нарах после акций протеста, раскрученных звездной семейкой.
"Революция изолировала Россию от Запада почти на столетие. Освободившись от большевизма, Россия в 90-е годы прошлого века устремилась в Европу. Россия искала приятия, пыталась учиться, мечтала вернуть себе статус европейской страны. И вернуть себе европейские ценности, - продолжает Константин Богомолов, - такую Европу искала Россия сквозь 90-е. Такой сама мечтала стать.
Нужно ли сегодня пытаться найти союзников там, где их нет?
Европа — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознала себя квир-персоной, а доживающие маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают дежурные слова о добре и справедливости."
Эти слова, по поводу Запада, из Богомолова прозвучали как приговор. Приговор лицемерному обществу, возомнившем себя Высшим мировым светом а по факту, выглядящим сегодня так же нелепо, как Киса Воробьянинов, просящий милостыню в старом, истоптанном в пыли пиджаке ...
"Россия прошла все это в 17-м. И феминитивы, и прочие надругательства над языком, и попытку освободиться от половой или культурной принадлежности, и собрания с обсуждениями морального облика, и массовые требования трудящихся, и даже детей, предающих своих родителей, — так случилось недавно в США, когда девочка-демократка сдала своих родителей-трампистов полиции*, узнав, что они участвовали в протестах и штурме Капитолия. Все это было, пишет в завершении своей блестящей статьи Константин Богомолов, -
Благодаря стечению обстоятельств мы (Россия) оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти. Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека."
И в этой связи очень хочется поинтересоваться - спросить у жителей и Молдовы и Преднестровья, ребята, а куда теперь?
С чертями, на их диком поезде, на всех парах несущимся в ад или ... может быть домой?
Вспомним, что всего лишь тридцать лет назад мы все жили, в общем то, уютном и довольно добротном, большом, просторном доме.
Да, кто наверно что то сделал не так, да все мы не ангелы, но все же мы вообще то Люди а не черти. Может быть попробуем еще раз?
По человечески.
http://novayagazeta.ru/articles/2021/02/10/89120-pohischenie-evropy-2-0?fbclid=IwAR36_DeDsTZn0Dq4iBbJP-3N-JtkK8ED2sBDM55lH7V1EBco0806QNiZrSE