Похищение Европы 2.0 - куда же собирается Молдова?

Известный Российский режиссер, Константин Богомолов провозглашает Европу (и весь Запад) «Новым этическим рейхом». "Современный Запад, - пишет он, - такой вот преступник, прошедший химическую кастрацию и лоботомию. Отсюда эта застывшая на лице западного человека фальшивая улыбка доброжелательности и всеприятия. Это не улыбка Культуры. Это улыбка вырождения."

В этой связи возникает вопрос, а куда намерена двигаться Молдова, проголосовавшая на президентских выборах за Евроинтеграцию?

Всего лишь за несколько часов, статья вызвала колоссальный резонанс и не только в России. Константин Богомолов, известный и довольно эпатажный режиссер Московского театра на Малой Бронной, с недавнего времени ставший мужем главной Российской светской львицы Ксении Собчак, до сегодняшнего дня вызывал довольно прохладную реакцию в Российской консервативно - патриотической тусовке. Но это было до сегодняшнего дня. Сегодня его статья стала настоящим шоком, вызвав восторг и у консерватором и повергнув в уныние либералов.

Приведу лишь несколько фраз из этой статьи:

"Традиционные тоталитарные режимы подавляли свободу мысли. Новый нетрадиционный тоталитаризм пошел дальше и хочет контролировать эмоции. Ограничение свободы эмоции отдельного человека — это революционная концепция Нового этического рейха."

Далее Богомолов пишет:

"Идеальным инструментом этой новой репрессивной машины стали социальные сети. А в свете последних событий в США очевидно, что

они не просто самоорганизующаяся сетевая толпа — они поддержаны властью, новым Министерством Правды в лице хозяев интернет-гигантов.

Сети дали этим новым насильникам анонимность, бесконтактность и — как следствие — безнаказанность. Виртуальная толпа, виртуальное линчевание, виртуальная травля, виртуальное насилие и реальная психическая и общественная изоляция тех, кто идет не в строю. Они — эти сетевые стукачи и вертухаи — умело играют на вечном страхе человека остаться одному против всех."

И действительно, все кто следил за прошедшими Президентскими выборами в США и хотя бы немного в курсе того что там происходит сейчас знают и понимают, что США вышли на финишную прямую на своем долгом и извилистом пути в бездну. Чуть более ста лет назад, подобный путь прошла Россия.

Да, и тогда и тридцать лет назад, Запад последовательно стремился уничтожить Россию, но сегодня маятник истории качнулся в другую сторону.

И сегодня, спустя столетие, глядя из России на самоуничтожающийся Запад, всем становится все понятно. Всем, за исключением "отмороженных" либералов, большинству из которых, как мне кажется, тоже все понятно, но "правила игры" не позволяют им не то что бы сказать, но даже просто вступить в корректную логическую дискуссию. Все это мы успели, сразу после окончания Американского шоу, в ускоренном режиме, увидеть в Российском шоу с семейством Навальных в главной роли. И совсем не удивительно, то что именно сегодня, Юлия Навальная в спешном порядке ретировалась из России. Шоу закончилось и как говорится, все свободны, разумеется кроме тех, кто оказался на нарах после акций протеста, раскрученных звездной семейкой.

"Революция изолировала Россию от Запада почти на столетие. Освободившись от большевизма, Россия в 90-е годы прошлого века устремилась в Европу. Россия искала приятия, пыталась учиться, мечтала вернуть себе статус европейской страны. И вернуть себе европейские ценности, - продолжает Константин Богомолов, - такую Европу искала Россия сквозь 90-е. Такой сама мечтала стать.

Нужно ли сегодня пытаться найти союзников там, где их нет?