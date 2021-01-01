Пришла война народная - гибридная война

СНВ 3 ратифицируют, что это значит? Большой войны, скорее всего мы избежим, а гибридная полыхнет с новой силой, подчеркивает политический аналитик, социальный психолог Дмитрий Соин

Несмотря на очевидные позитивные итоги этого соглашения, выражаемые в том, что стороны отказываясь от дальнейшей гонки стратегических вооружений высвобождают огромные ресурсы, которые в ситуации глобального экономического кризиса могут быть направлены на решение экономических и социальных задач, возможны и иные международные сценарии. Например, активизация гибридной войны, которую коллективный Запад развязал против России. Освободившиеся средства помогут ее существенно ужесточить.

Поэтому Россию в складывающейся ситуации может ожидать довольно неприятный сюрприз от западных «коллег» в виде усиления гибридной войны, одним из важнейших элементов которой является война информационная. Пропагандисты Российских центральных каналов и государственных СМИ, связанные внутренними ограничениями, условностями и регламентами, очевидным образом демонстрируют свою неконкуретноспособность в усиливающемся информационном противостоянии с хорошо организованными зарубежными и местными оппозиционными ресурсами. Тут возникает риск проигрыша на короткой дистанции. Необходима серьезная модернизация всех ключевых политических программ на телеканалах, радио и в интернете. Они должны быть жесткими, динамичными и современными.





Надо помнить судьбу СССР. Он развалился на фоне процессов разрядки напряженности, разоружения и миролюбивой риторики Запада. Важно не повторить этот путь сегодня. СНВ-3 не должен обмануть бдительность. Его ратификация никак не понижает градус информационной агрессивности Вашингтона и его союзников в Европе.







