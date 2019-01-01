По информации ИА"ТИРАС", российский политик и эксперт в международных отношениях Сергей Бабурин посетил сербский монастырь, где проходила служба в память о замученных жителях Сербии в годы Второй мировой войны.

"Прилетев 7 января в Белград, утром 8 я по приглашению и в сопровождении епископа Пакрачко-Славонского Иоанна был на берегу реки Савы в бывшем концлагере Ясеновац (Хорватия).

У православных сербов в национальном самосознании можно увидеть два крыла: место великой сербской славы - Косово поле, и место великой сербской скорби - Ясеновац.

Давно знал об этом страшном символе ужаса, но побывал здесь (как и в Хорватии вообще) впервые.

Усташи, союзные Гитлеру, создали этот концлагерь в 1941. Здесь были уничтожены сотни тысяч православных сербов, тысячи евреев, цыган и заподозренных в нелояльности хорватов. Следа в апреле 1945 заметали хорошо, сохранились списки только 83 тысяч человек, но общее число погибших по разным источникам составляет от 400 000 до 700 000 человек. Иногда контингент нескольких железнодорожных составов - 15 тысяч человек - убивали сразу после разгрузки.

Ужас лагеря был в том, что заключённых не расстреливали и не отправляли в газовые камеры, а убивали кувалдами, топорами и специально выпускаемыми для этого в Германии ножами - «серборезами», скомбинированными из лезвия и кожаной перчатки так, чтобы рука убийцы не уставала. Известен случай, когда 24 августа 1942 среди охранников лагеря прошли соревнования по убийству заключенных. В них победил Петар Брзица, член католической организации "Крижари", который "серборезом" за один день перерезал горло 1360 заключенным. В качестве приза он получил золотые часы, серебряный сервиз, жареного посёлка и вино. А ведь были и другие участники!

Перед поездкой к монументу «Каменный цветок», стоящему на месте основной территории концлагеря, владыко привёл в самом Ясеноваце к выходящему огородами к реке единственному сохранившемуся на сегодняшний день зданию лагеря, в котором был лечебный пункт, где врачи из числа заключённых лечили самих уставшей. Сохранились даже намалёванные знаки, предупреждавшие, что там работают и евреи.

Патриархия выкупила здание с планами воссоздать в нем часть музейной экспозиции.",- отметил политик.