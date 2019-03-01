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2019
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Соин отправил Ковтуна в окопы под Донецк

Соин отправил Ковтуна в окопы под Донецк

Политика // Вчера, 15:54 // 160
Ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин, в эфире программы "Время покажет" отправил украинского политолога Вячеслава Ковтуна в окопы под Донецк:
 

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