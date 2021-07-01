Когда спорт может быть смертелен: нагрузка и очищение

Аюрведическая притча о том, что человек омывающийся только снаружи, подобен казану, в котором каждый день варится еда, но при этом, его моют то же только снаружи, в ходе наших лекций и практикумов становится все более актуальной. Недавно я обедал в одном ресторанчике и там, сидящая за соседним столом девушка возмущалась по поводу того, что нашла пятнышко на стакане. И я подумал, как бы она отреагировала заглянув в себя и увидев зашлакованность своего тела? Полагаю, что потеря сознания была бы гарантирована.

Да, принимая каждое утро душ, мы даже не думаем о том, что аналогичное омовение требуется для внутренних органов, сосудов и клеток. Причина проста: шлаки и токсины откладывающиеся в кишечнике, печени и других местах отравляют, старят и в итоге убивают нас. Но мы пребываем в неведении и совершаем только внешнее очищение.





Срок нашей молодости и самой жизни сокращается, падает ее качество. Мне жаль и людей и самого себя. 25 лет назад желание найти выход из колеса самоотравления, боления и старения толкнуло меня на исследовательскую тропу. Я долго и глубоко изучал Аюрведические, даосские, древнеславянские трактаты о здоровье, много практиковал, общался с мастерами йоги, тибетских практик, славянскими целителями и в итоге сформулировал концепцию «Детоксикации, активного долголетия и омоложения «АМАРАНТ». Мое детище построено на четырех уровневой системе очищения организма: кишечник, печень, кровь-лимфа и кожа. Уже первые недели практики «АМАРАНТА» дают поразительный внешний эффект, поднимают энергетику, тонус и восстанавливают здоровье человека.

Если вы спросите: а физические нагрузки компенсируют игнорирование регулярной детоксикации тела? Я отвечу так: не только не компенсируют, но и усугубляют положение. Представьте себе ситуацию, при которой в кишечнике, печени, почках, крови, клетках и даже в голове есть отложения из шлаков и токсинов. Пока вы не занимаетесь спортом или фитнесом они медленно убивают вас и это может длиться годами.

И совершенно иначе все происходит, когда зашлакованный человек приступает к интенсивным тренировкам. Сердцебиение, кровоток, в целом подвижность тела существенно возрастают. И как результат яды начинают гораздо быстрее распространятся по телу поражая самые уязвимые и жизненно важные узлы. Такая ситуация серьезно угрожает тем, что фатальный исход в виде неожиданно проявившегося неизлечимого заболевания, любо инсульта или инфаркта подводит черту под жизнью казалось здорового человека.

Поэтому фитнес, спорт и детоксикация неразделимые технологии в жизни осознанных людей. Детоксикация без физических нагрузок так же однобока, но несомненно полезнее, чем нагрузки без детоксикации. На этом фоне еще глубже понимаешь, насколько проработана система «АМАРАНТ». Она включает в себя и детоксикацию, и тибетские практики в связке с йогой, и дыхательные упражнения, а также методы здорового питания. Все это закрепляется работой с сознанием, мышлением и психологией. Как результат: очищение, оздоровление, омоложение и активное долголетие!



