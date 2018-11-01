Скандал: патриарха Варфоломея проверят на детекторе лжи. Фролов разоблачает!
Религия
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Сегодня, 00:16
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Патриарха Константинопольского Варфоломея следует проверить на детекторе лжи. Его разоблачение как лгуна, раскольника, отступника и безграмотного человека со стороны православного мыслителя Кирилла Фролова наводит на такую мысль.
Кирилл Фролов бросил личный вызов иерарху Константинополя и методично обнародует факты свидетельствующие в пользу того, что Варфоломей потерял рассудок, запутался в канонах, потерял нить исторических размышлений и творит раскол православия.
При этом эксперт предлагает молиться, использовать Иисусову молитву (Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго), регулярно посещать литургию, вести богобоязненный образ жизни и всячески поддерживать Русское православие.Система комментирования SigComments
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