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Скандал: патриарха Варфоломея проверят на детекторе лжи. Фролов разоблачает!

Скандал: патриарха Варфоломея проверят на детекторе лжи. Фролов разоблачает!

Религия
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Сегодня, 00:16
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Патриарха Константинопольского Варфоломея следует проверить на детекторе лжи. Его разоблачение как лгуна, раскольника, отступника и безграмотного человека со стороны православного мыслителя Кирилла Фролова наводит на такую мысль. 
 
Кирилл Фролов бросил личный вызов иерарху Константинополя и методично обнародует факты свидетельствующие в пользу того, что Варфоломей потерял рассудок, запутался в канонах, потерял нить исторических размышлений и творит раскол православия.
 
При этом эксперт предлагает молиться, использовать Иисусову молитву (Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго), регулярно посещать литургию, вести богобоязненный образ жизни и всячески поддерживать Русское православие. 

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