Скандал: патриарха Варфоломея проверят на детекторе лжи. Фролов разоблачает! Религия // Сегодня, 00:16 // 0

Патриарха Константинопольского Варфоломея следует проверить на детекторе лжи. Его разоблачение как лгуна, раскольника, отступника и безграмотного человека со стороны православного мыслителя Кирилла Фролова наводит на такую мысль.

Кирилл Фролов бросил личный вызов иерарху Константинополя и методично обнародует факты свидетельствующие в пользу того, что Варфоломей потерял рассудок, запутался в канонах, потерял нить исторических размышлений и творит раскол православия.

При этом эксперт предлагает молиться, использовать Иисусову молитву (Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго), регулярно посещать литургию, вести богобоязненный образ жизни и всячески поддерживать Русское православие.