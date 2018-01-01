В Госдуме не согласны с инициативой Минтруда о запрете подарков учителям и врачам Образование // Сегодня, 22:40 // 0

Член Комитета по науке и образованию Государственной Думы России Алена Аршинова раскритиковала идею Министерства труда о законодательном запрете на прием подарков учителями и врачами РФ.



"Когда поступают предложения о применении дополнительных ограничений для учителей и врачей как у госслужащих, тогда нужно и все действующие привилегии, льготы, механизмы социальной защиты, действующие для госслужащих, распространить и на учителей с врачами. Не вижу смысла в подобных ограничительных мерах.

Трудно себе представить, что родители лишатся возможности поблагодарить учителя своих детей, подарив, к примеру, коробку конфет. Это те люди, которые ежедневно, не жалея своих сил вкладывают свою душу в воспитание и становление подрастающего поколения. Нужно, прежде всего, изменить к лучшему условия труда учителей и врачей.

Поэтому в нынешних условиях считаю данный подход несистемным, когда изменения условий труда учителей и врачей рассматриваются только через призму дополнительных ограничений. Если что, напоминаю, о чем речь: в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, который предполагает распространение антикоррупционных стандартов на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих".