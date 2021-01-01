Европейский институт ЮСТО. Курс кандидата в депутаты

Создание программ для политиков, общественных деятелей, политтехнологов и журналистов удовлетворит потребность в знаниях и технологиях тех, кто видит себя на острие общественной жизни. Мы гарантируем качество знаний и высокую вероятность успеха.

Закончив наши курсы человек, сможет создать свой политический, информационный или социальный проект, эффективно бороться на выборах. Он получит инструменты для ведения избирательных кампаний, как для отдельных кандидатов в депутаты, мэры или губернаторы, так и для политических партий. Это престижный и высокооплачиваемый труд. Изменение избирательного законодательства России породило острую потребность в высоко квалифицированных кадрах, которые могут работать в новых условиях. А они таковы, что выборы будут проходить по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Объем рынка выборных кампаний так же расширился за счет возвращения к избранию губернаторов и это хороший стимул для вхождения в обойму успешных политтехнологов.

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