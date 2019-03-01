Зеленский и Тимошенко падают. Порошенко вышел на второе место

Данные экзит-полов подтверждаются. Петр Порошенко после подсчета 1 процента голосов вышел на второе место. У него 17,6% голосов. Ровно на процент меньше у Юлии Тимошенко. Владимир Зеленский потеряв почти полтора процента голосов остается лидером. За него подано 27% бюллетеней.

Интрига разворачивается не шуточная. Вопрос в главном - каков будет разрыв между кандидатами занявшими первое и второе место. Так же важно, каким образом выстроятся коалиции на второй тур. От этого практически полностью будут зависеть его итоги, отметил политический аналитик, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.