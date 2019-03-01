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2019
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Зеленский и Тимошенко падают. Порошенко вышел на второе место

Зеленский и Тимошенко падают. Порошенко вышел на второе место

Эксперты // Вчера, 21:44 // 163
Данные экзит-полов подтверждаются. Петр Порошенко после подсчета 1 процента голосов вышел на второе место. У него 17,6% голосов. Ровно на процент меньше у Юлии Тимошенко. Владимир Зеленский потеряв почти полтора процента голосов остается лидером. За него подано 27% бюллетеней. 
 
Интрига разворачивается не шуточная. Вопрос в главном - каков будет разрыв между кандидатами занявшими первое и второе место. Так же важно, каким образом выстроятся коалиции на второй тур. От этого практически полностью будут зависеть его итоги, отметил политический аналитик, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

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