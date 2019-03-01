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Последствия аномального снегопада в Москве удивили экспертов

Последствия аномального снегопада в Москве удивили экспертов

Эксперты // Сегодня, 07:55 // 0
Последствия аномального снегопада в Москве удивили экспертов. Предполагалось, что столица России содрогнется под ударами стихии: будет нарушено движение транспорта, возникнут перебои в коммуникации и т.д. К этому сводилось большинство комментариев в период снежного коллапса.
 
Однако город справился с обрушившейся на него стихией. Службы отработали свои задачи в режиме близком к отличному. Дороги чистились, а служба ДПС быстро урегулировала все возникающие аварии. Это хороший знак, считает социолог, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. Гигантские города очень сложны в управлении даже в штатных условиях, а в моменты природных сюрпризов городской менеджмент превращается в очень сложную задачу. Но Москва достойно справилась с возникшими проблемами. То есть система управления городом отлажена и функционирует в оптимальном режиме, подчеркнул ученый.

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