Скандал: Порошенко сравнили с гонителем христиан Нероном Евразия // 18:38, 3 декабря 2018 // 414





Православный мыслитель, философ и эксперт Кирилл Фролов дал четкое определение происходящим на Украине гонениям на православную церковь. Киевскую власть он сравнил с антихристианскими императорами Рима:





Разочарованный итогами заседания Синода Константинопольского патриархата, режим Порошенко перешел к жестким репрессиям

Комментарий Союза православных граждан

Первой реакцией тоталитарного режима Порошенко на заседание Синода Константинопольского патриархата на Украине, не определившего по причине самое главное-дату т.н. по созданию новой конфессии, т.н. «православной церкви в Украине», стала «репрессивная истерика»- обыск в доме наместника Киево- Печерской Лавры митрополита Вышгородского Павла (Лебедя). СБУ завела на митрополита Павла дело за, якобы, «разжигание межрелигиозной розни» за констатацию им факта о том, что вне канонических границ Православной Церкви- раскол. Допрос и обыск у митрополита Павла напоминает поход большевиков- украинизаторов по доносу сторонника «канонической автокефалии» архиеп. Алексия (Дородницына) к ревнителю единства Южной и Северной Руси святому митрополиту Владимиру (Богоявленскому), закончившийся его расстрелом. В этот же день с СБУ в качестве свидетелей Истины Православия было вызвано более 20 священников Ровенской и не меньше - Сарненской и Полесской епархий. Таким образом, теперь заводить дела СБУ будет не только за учебники догматики и жития святых, где констатируется то же самое, но и за учебники физики и математики, где аксиомы и научные факты отделяются от фантазий, домыслов и галлюцинаций. Поддерживая эти репрессии, Порошенко использует против истинной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия уголовную лексику, говоря о «пальцах веером, которые Московский Патриархат гнет на Украине». В ответ «ботающему на фене» и отвечающему в ответ на факты «тем хуже для фактов» Порошенко мы вновь ответим очевидные истины- решение Константинопольского патриарха Дионисия о воссоединении Русской Церкви в 1686 м году абсолютно канонично и не может быть никем отменено, новая создаваемая Порошенко конфессия не будет Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью, на Украине происходит беспрецедетное вмешательство светского государства в церковные дела, приводимые Порошенко «аргументы» о попытках российских общественных деятелей защитить права верующих УПЦ как, якобы, «вмешательстве в дела Церкви» являются смехотворными, массовые обыски и вызовы православных митрополитов в ФСБ в России немыслимы.

Действительно, даже беспрецедентное, нарушающее законы Турции присутствие чиновника другого государства , советника Порошенко Р.Павленко, на заседании Синода Константинопольского патриархата , не помогло добиться главного- даты т.н. "собора", уже анонсированной. Почему? Потому что Константинопольский патриархат уперся в принципиальность епископов истинной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия, отказавшихся участвовать в «разбойничьем собрании», без которого он бессмысленен. Поэтому епископов истинной Церкви будут загонять на «совет нечестивых» силой. Ради этого, собственно, и придумана вся провокация на Азовском море и «военное положение». Печалит секулярное сознание многих экспертов, не видящих самое главное. Если бы целью введения в Малороссии «военного положения» было только спасения Порошенко, то провокация и его введение были бы организованы ближе к марту 2019 г. Но все это организовано сейчас, перед пресловутым « Томосом» и собранием неканонических групп под эгидой Варфоломея Архондониса.





В ситуации «военного положения» Порошенко надеется руками нацистов внесудебно и безнаказанно уничтожить активных пастырей и мирян и захватить Лавры, принять антицерковные законы и подавить Православное Сопротивление.





Помимо обыска у митрополита Павла для «загона» православного епископата на т.н. "собор» запланировано еще одно «спецмероприятие». Дата лжесобора зависит от винницкого епархиального собрания 5 декабря. Если перешедшему на сторону могильщиков Церкви митрополиту Симеону удастся сломать винницкое духовенство и заучится поддержкой епархии в вопросе поддержки создания новой конфессии , то начнется обвал истинной Церкви и пседособор будет созван мгновенно. Если нет, то потеряет смысл вообще. Поэтому за винницких исповедников, ревнителей Церкви отцов Николая Давидовского, Виктора Парандюка, Анатолия Сварчевского нужно особенно молиться, тем более, что о. Анатолия СБУ уже «ломает», на что он откровенно намекает в своем блоге.

Остальные решения стамбульского синода весьма красноречивы.





Первое – разгон Русской архиепископии Константинопольского патриархата, состоящей из лояльных Западу либеральных потомков части русской эмиграции. Это – звоночек нашим «смердяковствующим либералам» типа Чапнина с Кураевым- сколь бы вы не прогибались перед Порошенко, п. Варфоломеем и самим Сатаной, вы не будете «там» своими, вы для них- люди второго сорта и точка. Инициатором данного решения стал Галльский митрополит Эммануил (Адамакис), который давно планировал интервенцию Константинопольского патриархата в Малороссию и блокировал доведение Союзом православных граждан правды о гонениях на Церковь Киевской Руси на площадке «Конференции европейских церквей» еще во времена Ющенко, вследствие чего Русская Церковь покинула «КЕЦ». И этот оголтелый славянофоб будет теперь не только руководить русскими приходами Константинопольского патриархата, но и проводить лжесобор, который должен будет принять разработанный Эммануилом без всякого участия украинских раскольников устав, названный п. Варфоломеем «Конституционнной Хартией» новой конфессии. «Конституционная хартия»- это альтернатива канонам и догматам Церкви. Это все, что нужно знать о новой конфессии и Димитриосе Архондонисе. Эта конфессия будет какой угодно, только не православной, она не будет Церковью. Поэтому участие в ней в любой форме - это отречение от веры.





Следует отметить, Константинопольский патриархат и митрополит Эммануил лично, который и должен проводить лжесобором, оскорбил не только русских, но и находящихся в расколе украинских националистов, жестко отсекая их от разработки устава новой конфессии. Еще больше Константинопольский патриархат оттолкнул их, заявив,что текст пресловутого «Томоса» будет опубликован только после его выдачи. Такое жесткое, гитлеровское напоминание украинцам о том, что они обязаны «подмахивать» тексты, которые им демонстративно не показывают, что они - «унтерменши», которых можно только использовать против «москалей», а потом выкинуть, как использованный предмет, не лучший ли повод вспомнить о своим общерусских корнях и своей любящей Церкви-Матери, которая ждет своих обманутых чад!