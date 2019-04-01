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2019
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Зеленский ушел в отрыв. Порошенко в отчаянии. Свежие итоги голосования на Украине!

Зеленский ушел в отрыв. Порошенко в отчаянии. Свежие итоги голосования на Украине!

Евразия // Вчера, 23:06 // 85
Тимошенко истерит и испытывает комплекс неполноценности. Петр Порошенко близок к отчаянию и лишь Владимир Зеленский празднует победу. Он начал уходить в отрыв от Петра Порошенко.
 
Если еще недавно действующий президент Украины сокращал разрыв с Владимиром Зеленским, то на данный момент актер-комик уходит вперед. У него уже 28,61% голосов. У Петра Порошенко 17,25%. А расстроенная Юлия Тимошенко получает 14,99%.
 
Подсчет голосов продолжается. Сейчас обработано около 4%, но вектор результата определился и уже мало что может на него повлиять. Владимир Зеленский № 1.

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