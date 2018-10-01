Кокорин и Мамаев - символы алкоголизации страны. Спасем Россию! Видео Здоровье // Сегодня, 14:41 // 0

Кокорин и Мамаев не просто хулиганствующие молодчики, звездные мерзавцы или отморозки. Он символ и жертвы алкоголизации страны. Это уже не звонок. Это удар в колокол. Стране требуется антиалкогольная терапия. Если уже спортсмены напиваются до такой степени, что нападают на людей в кафе. О том, как преодолеть этот порок рассуждает ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

Альтернативы победы над пьянством в России нет! В противном случае - деградация станет реальностью!



