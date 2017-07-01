Олег Чагин: сильные эмоции содействуют манипуляции сознанием Здоровье // Вчера, 23:34 // 33

Известный русский ученый антрополог, исследователь головного мозга человека Олег Чагин, озвучил мысль о том, что сильные эмоции повышают манипулируемость человека. Предлагаем вниманию его авторское мнение:

Любой человек, хоть немного изучавший тему манипуляций, знает, что самый простой способ манипулировать человеком — это заставить его испытывать сильные эмоции. Почему эмоции помогают манипулировать? Потому что эмоция меняет способ работы мозга. Во время эмоции человек начинает видеть и оценивать реальность исключительно с точки зрения этой эмоции.





В гневе человек всё оценивает как врагов. В страхе человек всё оценивает как угрозу. В радости человек всё оценивает как пользу. При этом насколько реально это всё является врагами, угрозой или пользой, не имеет значения. Эмоция просто окрашивает реальность в соответствующие ей цвета. А значит, под воздействием эмоции человеческое поведение становится предсказуемым и управляемым.

Поэтому любой человек, желающий вами манипулировать, должен своими высказываниями вызывать у вас эмоции. Чтобы объяснить, как он это делает, я покажу, чем разумное рассуждение отличается от эмоциональной манипуляции.

Итак. Разумное рассуждение опирается на факты, доказательства и логику. Разумное рассуждение избегает однозначных, абсолютистских оценок. Разумное рассуждение склонно аргументировать каждое свое утверждение. Разумное рассуждение старается рассмотреть любую ситуацию с разных точек зрения. Эмоциональная манипуляция делает всё наоборот. Она не приводит факты, доказательства и логику. Она дает однозначные, абсолютистские оценки. Она не выдвигает аргументов. Она рассматривает любую ситуацию только с одной точки зрения. Примеры. Вот разумное рассуждение:

"Рост ВВП России в 2016–м году замедлился до 1% (с 2% прошлого года). На это, судя по всему, оказало влияние как общее замедление мировой экономики, так и взаимные санкции с США и ЕС".

Вот эмоциональная манипуляция: "Сраная рашка катится в сраное говно. Наш ВВП в жопе. Американцы рвут нас в клочья и мы сами виноваты — позарились на чужой Крым. Там рашистам и надо — средневековым дикарям. Ватники опять соснули!". Как вы сами могли заметить, первое высказывание вряд ли оказало на вас сильное эмоциональное воздействие. А второе оказало — негативное либо позитивное (в зависимости от ваших политических убеждений и отношения к подобному стилю высказываний). Даже без тщательного анализа свойств каждого высказывания вы можете оценить второе как манипулятивное — просто по силе его эмоционального воздействия на вас.



