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Олег Чагин: сильные эмоции содействуют манипуляции сознанием

Олег Чагин: сильные эмоции содействуют манипуляции сознанием

Здоровье
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Вчера, 23:34
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Известный русский ученый антрополог, исследователь головного мозга человека Олег Чагин, озвучил мысль о том, что сильные эмоции повышают манипулируемость человека. Предлагаем вниманию его авторское мнение:


Любой человек, хоть немного изучавший тему манипуляций, знает, что самый простой способ манипулировать человеком — это заставить его испытывать сильные эмоции. Почему эмоции помогают манипулировать? Потому что эмоция меняет способ работы мозга. Во время эмоции человек начинает видеть и оценивать реальность исключительно с точки зрения этой эмоции.


В гневе человек всё оценивает как врагов. В страхе человек всё оценивает как угрозу. В радости человек всё оценивает как пользу. При этом насколько реально это всё является врагами, угрозой или пользой, не имеет значения. Эмоция просто окрашивает реальность в соответствующие ей цвета. А значит, под воздействием эмоции человеческое поведение становится предсказуемым и управляемым.

Поэтому любой человек, желающий вами манипулировать, должен своими высказываниями вызывать у вас эмоции. Чтобы объяснить, как он это делает, я покажу, чем разумное рассуждение отличается от эмоциональной манипуляции.


Итак. Разумное рассуждение опирается на факты, доказательства и логику. Разумное рассуждение избегает однозначных, абсолютистских оценок. Разумное рассуждение склонно аргументировать каждое свое утверждение. Разумное рассуждение старается рассмотреть любую ситуацию с разных точек зрения.

Эмоциональная манипуляция делает всё наоборот. Она не приводит факты, доказательства и логику. Она дает однозначные, абсолютистские оценки. Она не выдвигает аргументов. Она рассматривает любую ситуацию только с одной точки зрения.

Примеры. Вот разумное рассуждение:


"Рост ВВП России в 2016–м году замедлился до 1% (с 2% прошлого года). На это, судя по всему, оказало влияние как общее замедление мировой экономики, так и взаимные санкции с США и ЕС".


Вот эмоциональная манипуляция:

"Сраная рашка катится в сраное говно. Наш ВВП в жопе. Американцы рвут нас в клочья и мы сами виноваты — позарились на чужой Крым. Там рашистам и надо — средневековым дикарям. Ватники опять соснули!".

Как вы сами могли заметить, первое высказывание вряд ли оказало на вас сильное эмоциональное воздействие. А второе оказало — негативное либо позитивное (в зависимости от ваших политических убеждений и отношения к подобному стилю высказываний).

Даже без тщательного анализа свойств каждого высказывания вы можете оценить второе как манипулятивное — просто по силе его эмоционального воздействия на вас.

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