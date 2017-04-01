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Чесночная шелуха продлевает молодость кожи!

Чесночная шелуха продлевает молодость кожи!

Здоровье
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Сегодня, 14:53
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ИА"ТИРАС", продолжает серию публикаций о здоровье. Сегодня мы коснемся целебных свойств чеснока. Когда вы чистите чеснок, не выбрасывайте белую шелуху, а собирайте её и храните. Это ценнейшее средство для продления молодости. 

Для этого в определенные дни месяца надо пить напиток из белой шелухи чеснока. 

* Приготовление.
- Взять горсть шелухи чеснока. 
- Вскипятить чайник и подождать от 1 до 3 минут, и только потом залить водой шелуху. 
- Пить целебный напиток можно только после того, как вода в стакане совсем остынет, это примерно через 6-8 часов. 

Внимание! 
Нельзя ни в коем случае пить горячий или даже слегка теплый напиток. 

- В один день надо выпить 4 стакана целебного напитка. Его можно приготовить заранее, потому что обычно напиток долго остывает. 

- Мужчины должны пить напиток из белой шелухи чеснока с 10 по 20 числа любого месяца. А женщины могут это делать с 20 по 30 число. 

Ваша кожа скоро станет идеальной - так что белую шелуху не выбрасывайте, а собирайте её. Она вам очень пригодятся для приготовления чудесной воды.

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