Чесночная шелуха продлевает молодость кожи!
Здоровье
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Сегодня, 14:53
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Для этого в определенные дни месяца надо пить напиток из белой шелухи чеснока.
* Приготовление.
- Взять горсть шелухи чеснока.
- Вскипятить чайник и подождать от 1 до 3 минут, и только потом залить водой шелуху.
- Пить целебный напиток можно только после того, как вода в стакане совсем остынет, это примерно через 6-8 часов.
Внимание!
Нельзя ни в коем случае пить горячий или даже слегка теплый напиток.
- В один день надо выпить 4 стакана целебного напитка. Его можно приготовить заранее, потому что обычно напиток долго остывает.
- Мужчины должны пить напиток из белой шелухи чеснока с 10 по 20 числа любого месяца. А женщины могут это делать с 20 по 30 число.
Ваша кожа скоро станет идеальной - так что белую шелуху не выбрасывайте, а собирайте её. Она вам очень пригодятся для приготовления чудесной воды.
18 Апреля 2017 / Вторник / 23 17
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