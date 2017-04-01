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Разные сорта меда помогут от всех болезней

Разные сорта меда помогут от всех болезней

Здоровье
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Сегодня, 11:16
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ИА"ТИРАС", публикует список разных сортов меда, каждый из которых поможет при определенных видах заболеваний:
 
Акациевый
Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.

Горчичный
Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.

Гречишный
Содержит
много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации 
поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется 
беременным женщинам и людям, страдающим хроническими гастритами с 
повышенной кислотностью.

Каштановый
Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.

Кипрейный
Желудочнокишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст. л. на стакан) - при бессоннице и головных болях.

Клеверный
Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.

Липовый
При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.

Луговой
Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.

Подсолнечниковый
Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.

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