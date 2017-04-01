Разные сорта меда помогут от всех болезней
Здоровье
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ИА"ТИРАС", публикует список разных сортов меда, каждый из которых поможет при определенных видах заболеваний:
Акациевый
Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
Горчичный
Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.
Гречишный
Содержит
много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации
поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется
беременным женщинам и людям, страдающим хроническими гастритами с
повышенной кислотностью.
Каштановый
Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.
Кипрейный
Желудочнокишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст. л. на стакан) - при бессоннице и головных болях.
Клеверный
Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.
Липовый
При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.
Луговой
Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.
Подсолнечниковый
Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.
Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
Горчичный
Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.
Гречишный
Содержит
много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации
поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется
беременным женщинам и людям, страдающим хроническими гастритами с
повышенной кислотностью.
Каштановый
Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.
Кипрейный
Желудочнокишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст. л. на стакан) - при бессоннице и головных болях.
Клеверный
Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.
Липовый
При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.
Луговой
Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.
Подсолнечниковый
Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.
12 Апреля 2017 / Среда / 17 40
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