Разные сорта меда помогут от всех болезней Здоровье // Сегодня, 11:16 // 0

ИА"ТИРАС", публикует список разных сортов меда, каждый из которых поможет при определенных видах заболеваний:

Акациевый

Особенно полезен мужчинам, а также при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.



Горчичный

Заболевания дыхательных путей, используется как мочегонное средство.



Гречишный

Содержит

много железа и белка: очищает сосуды, способствует регенерации

поврежденных тканей, повышает уровень гемоглобина. Рекомендуется

беременным женщинам и людям, страдающим хроническими гастритами с

повышенной кислотностью.



Каштановый

Помогает при желудочно-кишечных и почечных заболеваниях, укрепляет сосуды и иммунитет.



Кипрейный

Желудочнокишечные заболевания. Растворенный в воде (2-3 ст. л. на стакан) - при бессоннице и головных болях.



Клеверный

Гинекологические заболевания, геморрой и астения. Обладает мочегонным и отхаркивающим действием.



Липовый

При простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей. Помогает при лечении печени, почек, воспалении желудочно-кишечного тракта, укрепляет сердечную мышцу.



Луговой

Обладает противомикробным, противовоспалительным свойством. Его рекомендуют при головных болях, болях в желудке, сердцебиении, бессоннице, при заболеваниях верхних дыхательных путей.



Подсолнечниковый

Заболевания сердца, бронхиальная астма, остеохондроз, невралгии, особенно простудного характера. Оказывает общеукрепляющее действие.



