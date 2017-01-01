Аштанга йога - панацея для тела и психики человека Здоровье // Вчера, 19:33 // 67

По мнению мастера оздоровительных практик Игоря Шулешова, Аштанга йога очень позитивна для физического тела и психики человека. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:

"Сегодня большинство жителей мегаполисов испытывают серьезные проблемы со здоровьем и психологическим состоянием. Это связано с экологией, перегрузками, стрессами и проистекающими из них депрессиями. Им на помощь могут прийти оздоровительные практики, которые активно развиваются в студии йоги и активного долголетия "Амарант". Это серьезные основанные на тысячелетнем опыте человечества занятия. Они включают в себя упражнения, корректировку питания и антистрессовую работу. Я со своей стороны хочу отметить особый эффект, который дает Аштанга йога. Ее я веду уже в течении десяти лет и на личном опыте вижу явный эффект в плане усиления физического здоровья, энергетики и психологической стабильности. Даже 3-4 дня в неделю занятий Аштанга йогой дают мощный терапевтический эффект. На это наслаивается особая энергетика зала студии "Амарант". Ведь комфорт во многом определяется коллективом мастеров и той атмосферой , которую они создают в зале. Москва, - это город, где только через ежедневную заботу о своем здоровье можно добиться успеха и йога в этом лучший помощник".