Казаки России празднуют Святую Пасху

Казаки России искренне и с духовным трепетом празднуют Святую Пасху. ИА "ТИРАС" публикует одно из праздничных обращений, которое отражает весь религиозный пафос хранителей христианской веры - православных казаков РФ.





Дорогие о Воскресшем Господе нашем Иисусе Христе господа атаманы, всечестные отцы, казаки и казачки, братья и сестры!

Сердечно поздравляем вас с великим Праздником праздников и Торжеством из торжеств – Святой Христовой Пасхой! Божьим промыслом в этом году накануне Пасхи в день Великой Субботы мы с вами празднуем Благовещение Пресвятой Богородицы. Архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего.

Его Воплощение – это дело Божией любви жертвенной и спасающей, Божией силы и премудрости. Вместе с тем воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Произнеся в ответ на приветствие Архангела слова: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38), - Пресвятая Богородица всем умом, всей душой, всей Своей крепостью доверилась Богу до конца. Подражая Божией Матери в ее добродетелях, нам следует также распорядиться своей человеческой свободой, и тогда мы не только устами, но и сердцем, и душой встретим Светлую Христову Пасху. Своим Воскресением Господь Иисус Христос – истинный Мессия – установил на земле Духовное Царство – Святую Церковь, и по примеру Воскресения плоти Своей «оживит и смертные тела» наши (Рим. 8:11).

Многие из нас проходят через трудные обстоятельства земного бытия, многих постигают различные испытания, многих пугает тревожное развитие событий международной жизни, однако восприятие мира православным христианином должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес! Для всех нас ныне воссиял из Гроба Господнего небесным светом луч вечной жизни, ибо воскрес Христос и Своим Воскресением открыл и нам всем путь ко спасению. Сегодня врата Царства Небесного открыты для всех, у кого открыто сердце для Христа: монах и мирянин, военный и гражданский каждый может войти в Рай, если последует за Христом.

Желаем, чтобы радость Воскресения Христова, опытное знание Спасителя через Его святые Таинства и многочисленные чудеса озарили наши сердца, проникли во все самые отдаленные уголки нашей жизни, наших помышлений и чувств и тогда наша вера в бессмертие и воскресение станет глубоким, ничем не преодолимым убеждением. И да воскресит всех нас Господь Иисус Христос от смерти духовной к добродетельной жизни! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Атаман ВКО ЦКВ казачий генерал Иван Кузьмич Миронов

войсковой священник ЦКВ иерей Марк Кравченко правление войска 07-08.04.2018г