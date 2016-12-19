Британские мальчики окажутся под запретом В мире // 12:25, 19 декабря 2016 // 123

По мнению известного российского педагога-новатора, врача и философа Олега Чагина в Великобритании усилился натиск извращенцев на образовательную систему страны. В качестве доказательства исследователь приводит следующий факт:

"Учебное пособие для педагогов, родителей и учеников требует прекратить использование слов «мальчики».

Справочное пособие для учителей, родителей и учеников, которым буду пользоваться во всех британских школах, рекомендует отказаться от использования терминов, предполагающих существование только двух полов. в нём осуждаются даже такие слова, как «дамы» и «господа».

Вместо этого книга — по мнению многих критиков, «наносящая огромный вред» — предлагает невероятные по разнообразию альтернативные термины для описания пола и сексуальности. Детей, которые идентифицируют себя с полом, приобретённым от рождения, называют «цисгендерными». Кроме того, предлагается использовать слова «панромантичный», «интерсексуал» и «гендерквир».

В новой книге «Могу ли я рассказать вам о половом разнообразии?» также описывается использование вымышленным 12-летним подростком, переживающим процесс смены женских половых признаков на мужские, блокаторов гормонов, чтобы остановить наступление половой зрелости.

Пособие, которое издатели объявили «первой книгой, объясняющей с медицинской точки зрения смену пола детям в возрасте от семи и старше», распространяется финансируемой государством образовательной организацией ”Educate & Celebrate”, занимающейся организацией в начальных и средних школах уроков по «гендерному разнообразию».

Организация уже получила 200 тысяч фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков, благодаря стараниям бывшего министра образования Ники Морган. В начале года британское Управление образования назвала их работу по обучению педагогов и детей половому разнообразию и сексуальности «инновационной и дальновидной».

В книге рассказывается история 12-летнего подростка, переживающего смену женского пола на мужской, сопровождая иллюстрациями для юных читателей, в том числе картинкой «гендерно-нейтрального» единорога, чьи гениталии скрыты звездой. В ключевом разделе сообщается, что использование слов «мальчик» и «девочка» не включает трансгендерных детей.

Альтернативные термины, как предлагает автор книги Аткинсон, поэт, учёный и «поборник трансгендеров», «должно быть предпочтительными для учеников на занятиях и дома». В другой части книги подросток Кит рассказывает о своей вымышленной школе, где детей в классе отличали по номерам. Кит говорит: «Это означало, что, когда нас просили сделать что-то, я не чувствовал себя каким-то необычным».

Другие используемые в книге термины включают «трансмужчину», что подразумевает человека, родившегося женщиной, но считающего себя мужчиной; «трансженщину» — термин, указывающий на противоположное; и «панромантика» — того, кто испытывает «романтическое влечение к людям любой гендерной идентичности».