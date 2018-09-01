Женщины в патриотическом движении - это кризис!
Политика
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Сегодня, 08:49
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По мнению общественного деятеля, лидера ряда социальных проектов Ланы Лиипин в патриотическом движении России произошел тектонический гендерный сдвиг в сторону преобладания в нем женщин. К чему это приведет в ее комментарии, опубликованном ИА "ТИРАС".
Диссинанс ценностей – диссонанс патриотизма. Диссонанс – это нарушение гармонии, благозвучия, одновременное звучание двух или более несозвучных тонов.
1. Нарушение гармонии ценностей нашего общества. Что же произошло? Нарушилась соразмерность частей, составляющих единое целое, которое противостояло хаосу. Под Единым Целым – понимаем Нашу Страну, которую разорвали, разбили, рассоединили… Нарушили целостность, единство – Гармонию! А частички этого Целого по непреложным Законам мироздания – стремятся к Центру – едут в Москву: из Рязани, Казани, Кишинева, Барнаула, Кривого Рога, Таллина, Алма-Аты и Бишкека. Почему? Потому, что Человеку свойственно жить в Гармонии, в Счастье, в Мире, в Покое, в Процветании и Добре. Только вместе мы сможем Процветать!
2. Нарушение благозвучия. Как оскудел и обеднел наш язык повседневного общения… Никто не осмелится оспорить, что СМИ приложили все усилия, чтобы обеззвучить, обесславить, заменить на пластмассовые аббревиатуры и неологизмы Великий и Могучий Русский Язык. Также поступили со всеми языками народов, населявших СССР. Вторжение нецензурной лексики не осуждается, а приветствуется. С нашего тусклого молчания – эти вражьи щупальца расползаются дальше. И уже стыдно читать Пушкина… Не нужно заучивать крылатые выражения… Речь теряет Благостность звучания и все более напоминает язык уголовников…
3. Одновременное звучание множества несозвучных тонов. Давайте, в данном случае слово «тон» - заменим на слово «идея». В результате получим, что в обществе одновременно звучит множество идей, которые зачастую противоречат друг другу и являются массовым раздражителем...
Данную статью будут читать грамотные и образованные люди, которые прекрасно знают, что постоянный раздражитель – общественный диссонанс – ведет к абсолютному безразличию. Человеческий организм включает защитные функции и не реагирует на расстраивающие его психику факты. Да, все уже осознали, что произошел диссонанс ценностей. Все согласны с этим и многие решили себя убедить, что это хорошо… Плюрализм… Но, ведь это – не так! Это – катастрофа! На фоне общественного успокоения и привычки быть ярким общественником «на автомате» - растут страшные ростки… Ростки абсолютного безразличия к патриотическому движению.
Первый признаком катастрофы общественного движения патриотической сферы является превалирующее количество женщин! Да, именно так. Это яркий показатель того, что нарушен Институт Семьи. И женщина, понимая, что завтра может потерять последнее право – право быть Матерью – подсознательно выходит на дорогу борьбы и защиты. И, правильно делает Наша Женщина. Потому, что кроме нее – некому ее защитить. Защитить от различных идей, мнений и трактовок патриотизма. Как в обществе относятся к Родине – так будут относиться к старикам, детям и женщинам. Как легко можно покинуть Отечество навсегда, так же легко – оставить Мать с ребенком. Прошу понять, что женщины в патриотическом движении – это кризис! Это уже то состояние общества, когда нужно срочно спохватиться и бежать! Спасать то, что осталось не очерненным и не оскверненным. И тут возникает вопрос: куда бежать-то нам? Ответ очень прост: к себе! Разворачивайся к себе, Мужчина! Развернись лицом к Родине: повернись к Матери, Супруге, Детям и Семье. Нет у Человека ничего ценнее и дороже. Разворачивайся и защищай от диссонанса. Начинай создавать Гармонию в Семье, чтобы эта Великая Сила - разливалась по всей стране Любовью к Отечеству. Только любящие свою Семью способны любить Страну.
Начни с малого – расскажи о том, что ты Любишь Жену, Семью, Родину... И все начнет изменяться! Печатью скрепляющей сказанное хочу привести слова из Евангелия, Слова Иисуса Христа:
«Верный в малом – и во многом верен, а неверный в малом – неверен и во многом» (Библия, Новый Завет, Евангелие от Луки, гл 16, стих 10)
Для перемен к лучшему – не нужно сворачивать горы. Начни с малого. И будь в этом верен!
С искренним сердцем приглашаю ВСЕХ присоединиться к работе Комитета!
Вместе – сможем ВСЕ!
12 Сентября 2018 / Среда 10 16