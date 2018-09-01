Женщины в патриотическом движении - это кризис!

1. Нарушение гармонии ценностей нашего общества. Что же произошло? Нарушилась соразмерность частей, составляющих единое целое, которое противостояло хаосу. Под Единым Целым – понимаем Нашу Страну, которую разорвали, разбили, рассоединили… Нарушили целостность, единство – Гармонию! А частички этого Целого по непреложным Законам мироздания – стремятся к Центру – едут в Москву: из Рязани, Казани, Кишинева, Барнаула, Кривого Рога, Таллина, Алма-Аты и Бишкека. Почему? Потому, что Человеку свойственно жить в Гармонии, в Счастье, в Мире, в Покое, в Процветании и Добре. Только вместе мы сможем Процветать!

2. Нарушение благозвучия. Как оскудел и обеднел наш язык повседневного общения… Никто не осмелится оспорить, что СМИ приложили все усилия, чтобы обеззвучить, обесславить, заменить на пластмассовые аббревиатуры и неологизмы Великий и Могучий Русский Язык. Также поступили со всеми языками народов, населявших СССР. Вторжение нецензурной лексики не осуждается, а приветствуется. С нашего тусклого молчания – эти вражьи щупальца расползаются дальше. И уже стыдно читать Пушкина… Не нужно заучивать крылатые выражения… Речь теряет Благостность звучания и все более напоминает язык уголовников…

3. Одновременное звучание множества несозвучных тонов. Давайте, в данном случае слово «тон» - заменим на слово «идея». В результате получим, что в обществе одновременно звучит множество идей, которые зачастую противоречат друг другу и являются массовым раздражителем...

Данную статью будут читать грамотные и образованные люди, которые прекрасно знают, что постоянный раздражитель – общественный диссонанс – ведет к абсолютному безразличию. Человеческий организм включает защитные функции и не реагирует на расстраивающие его психику факты. Да, все уже осознали, что произошел диссонанс ценностей. Все согласны с этим и многие решили себя убедить, что это хорошо… Плюрализм… Но, ведь это – не так! Это – катастрофа! На фоне общественного успокоения и привычки быть ярким общественником «на автомате» - растут страшные ростки… Ростки абсолютного безразличия к патриотическому движению.

Первый признаком катастрофы общественного движения патриотической сферы является превалирующее количество женщин! Да, именно так. Это яркий показатель того, что нарушен Институт Семьи. И женщина, понимая, что завтра может потерять последнее право – право быть Матерью – подсознательно выходит на дорогу борьбы и защиты. И, правильно делает Наша Женщина. Потому, что кроме нее – некому ее защитить. Защитить от различных идей, мнений и трактовок патриотизма. Как в обществе относятся к Родине – так будут относиться к старикам, детям и женщинам. Как легко можно покинуть Отечество навсегда, так же легко – оставить Мать с ребенком. Прошу понять, что женщины в патриотическом движении – это кризис! Это уже то состояние общества, когда нужно срочно спохватиться и бежать! Спасать то, что осталось не очерненным и не оскверненным. И тут возникает вопрос: куда бежать-то нам? Ответ очень прост: к себе! Разворачивайся к себе, Мужчина! Развернись лицом к Родине: повернись к Матери, Супруге, Детям и Семье. Нет у Человека ничего ценнее и дороже. Разворачивайся и защищай от диссонанса. Начинай создавать Гармонию в Семье, чтобы эта Великая Сила - разливалась по всей стране Любовью к Отечеству. Только любящие свою Семью способны любить Страну.

Начни с малого – расскажи о том, что ты Любишь Жену, Семью, Родину... И все начнет изменяться! Печатью скрепляющей сказанное хочу привести слова из Евангелия, Слова Иисуса Христа:

«Верный в малом – и во многом верен, а неверный в малом – неверен и во многом» (Библия, Новый Завет, Евангелие от Луки, гл 16, стих 10)

Для перемен к лучшему – не нужно сворачивать горы. Начни с малого. И будь в этом верен!

С искренним сердцем приглашаю ВСЕХ присоединиться к работе Комитета!

Вместе – сможем ВСЕ!