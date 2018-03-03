Мост дружбы Россия-Болгария живет и крепнет Политика // Вчера, 16:55 // 141

Российский политик, кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин посетил Болгарию и принял участие в праздничных мероприятиях на Шипке посвященных 140 летию освобождения Болгарии от турецкого владычества. Россию так же представлял глава РПЦ Патриарх Кирилл.

Об уровне мероприятия говорит то, что в нем приняли участие первые лица Болгарии:

Президент Румен Ради, спикер парламента, министры и депутаты.





Состоялось совместное богослужение патриарха Болгарии Неофита и главы РПЦ патриарха Кирилла.