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Мост дружбы Россия-Болгария живет и крепнет

Мост дружбы Россия-Болгария живет и крепнет

Политика
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Вчера, 16:55
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Российский политик, кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин посетил Болгарию и принял участие в праздничных мероприятиях на Шипке посвященных 140 летию освобождения Болгарии от турецкого владычества. Россию так же представлял глава РПЦ Патриарх Кирилл.  
Об уровне мероприятия говорит то, что в нем приняли участие первые лица Болгарии: 
Президент Румен Ради, спикер парламента, министры и депутаты. 

Состоялось совместное богослужение патриарха Болгарии Неофита и главы РПЦ патриарха Кирилла.
 

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