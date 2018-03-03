Мост дружбы Россия-Болгария живет и крепнет
Политика
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Вчера, 16:55
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Российский политик, кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин посетил Болгарию и принял участие в праздничных мероприятиях на Шипке посвященных 140 летию освобождения Болгарии от турецкого владычества. Россию так же представлял глава РПЦ Патриарх Кирилл.
Об уровне мероприятия говорит то, что в нем приняли участие первые лица Болгарии:
Президент Румен Ради, спикер парламента, министры и депутаты.
Состоялось совместное богослужение патриарха Болгарии Неофита и главы РПЦ патриарха Кирилла.
04 Марта 2018 / Воскресенье / 01 04
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