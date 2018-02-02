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Сергей Бабурин поддерживает военно-патриотическое воспитание молодежи

Сергей Бабурин поддерживает военно-патриотическое воспитание молодежи

Политика
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Сегодня, 17:01
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Сегодня в рамках своего визита в Омск кандидат в президенты Российской Федерации Сергей Николаевич Бабурин посетил занятие с допризывной молодежью, которое проводилось «Омской региональной общественной организации ветеранов спецподразделений охраны правопорядка и безопасности «Витязь Сибирь». 
Организация эта во многом уникальна. С 2007 года общественники своими силами ведут патриотическое и физическое воспитание подрастающей молодежи. Руководит ОРООВСОПБ «Витязь Сибирь» Сергей Николаевич Богомазов, и во многом благодаря именно его энтузиазму занятия не прекращаются. 
Своей целью «Витязь Сибирь» ставит подготовку подрастающего поколения к службе в войсках специального назначения. На занятиях формируется широкий спектр необходимых на службе навыков: от армейского рукопашного боя и стрельбы до оказания первой медицинской помощи и основ радиомеханики и связи. 
Воспитанники «Витязь Сибирь» провели для кандидата в президенты РФ показательные выступления, демонстрирующие уровень физической подготовки и навыки боя против вооруженного противника. 
Руководитель «Витязь Сибирь» рассказал кандидату в президенты РФ, что занятия организуются без какой бы то ни было поддержки государства: 
«В 2010 году мы выиграли два небольших гранта, что нам позволило начать просветительскую деятельность, но дальше помощи от государства нет, и на данный момент мы уже седьмой год занимаемся патриотическим и физическим воспитанием молодежи за свой счет. Как правило, ветераны скидываются из личных средств, хватает на поддержание спортинвентаря - и все. Очень хотелось бы привлекать к занятиям больше молодежи, но сейчас этого не позволяют условия. Наш крошечный зал в общежитии - это тот максимум, который мы себе можем позволить, а муниципалитет не идет навстречу ни по одному из тех помещений, что мы просили». 
Сергей Николаевич Бабурин заметил, что подготовка молодых людей к военной службе является важнейшей частью в формировании планов Министерства обороны РФ: 
«Во времена, когда я служил в рядах Советской Армии в Афганистане, я заметил, что выживаемость солдат, прошедших школу ДОСААФ в ее советском виде, была гораздо выше, чем у остальных. И потому, если мы не хотим повторения старых ошибок, мы должны на уровне государства заниматься просвещением будущих защитников Родины».

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