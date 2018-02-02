Лоретта Донцу:за что борются Сергей Бабурин и Павел Грудинин?

"По сути, сравнивая политическую идеологию упомянутых двух кандидатов на пост Президента РФ 2018 года, то во многом сможем найти сходства (оба избираемых хотят видеть процветающую страну, построить гармоничное общество социальной справедливости, и сделать наше отечество могучей и сильнейшей державой, преодолеть бедность, социальную незащищенность населения и Главное- обеспечить хорошую жизнь граждан) только Грудинина представляет электорат коммунистов, а Бабурин выступает за социализм, патриотизм и национализм. Избиратели обоих политических деятелей одинаковы по своему мировоззренческому духу, ценностям, схожи идеями, проблемами и нуждами. Именно за такой контенгент общества и ведётся борьба; осмелюсь даже сказать, что на данных момент идет скрытая "война" за второе место ! Почему я так дерзко заявляю, что Сергей Николаевич Бабурин условно сражается сейчас с Павлом Николаевичем Грудининым, да ещё и за вторую позицию по итогам выборов(на момент выборов) ?Сейчас попробуем вместе с Вами разобраться в вышеупомянутой позиции на данный вопрос, после чего мы сможем сделать соответствующие выводы.Главное отличие этих политических деятелей, конечно же, в их социальном статусе. Явно, каждый из нас знает, что С. Н. Бабурин является единственным из 8 участников президентсиких выборов РФ 2018 года, который является кандидатом- бюджетником: у него нет лишних миллионов в кармане, как у преподавателя и профессора юридических наук, чтобы активно продвигать свою личность, платить за дорогой пиар, рекламу и разъезжать по городу Москве на лексусе, поэтому передвигается Сергей Николаевич исключительно на общественной транспорте. Что является несомненный плюсом, ведь кандидат живёт жизнью обычных людей, понимает, какие недостатки в нашей государственной системе, что нужно исправить, чтобы люди, и в частности вся его семья, были удовлетворены текущим социальным положением в стране. А как это все понять и найти верные решения, если не состоять в единстве с народом, не причестяться к нему, не быть сплоченной целостностной системой, не понимать настрой большинства, их нужды, проблемы и пожелания. Если у Вас возникнут вопросы к кандидату или Вы захотите побеседовать с ним лично, то, как вариант, можете подстерегать С. Н. Бабурина в метро.Затрагивая тему заработной платы, сравним уровень дохода обоих участников выборов: Сергей Николаевич Бабурин за 6 лет заработал не более 11, 4 млн рублей, когда оппонент, Павел Николаевич Грудинин, собирает целых 157, 4 млн рублей соответственно. Согласитесь, все-таки разница колоссальная в денежном притоке кандидатов. Бабурин не связан с олигархами, живет скромно, чего не скажешь об иных его соперниках. Да, пусть Павел Николаевич и успешный бизнесмен, который поднял ЗАО «Совхоз имени Ленина» и стал его директором с 1995 года, но рассматривать его, как активного политического деятеля мы не можем, так как Павел Николаевич вовсе и не имеет у себя за спиной такого богатого опыта в политике, как Сергей Николаевич Бабурин, который уже в возрасте 29 лет начал участвовать в различных политических мероприятиях и успешно продвигаться по карьерной лестнице. Он был в свое время достаточно популярен, идеи и решения поддерживались очень многими его сторонниками, что и сейчас надо было бы возродить, к чему и движется сам политик.По сути, единственным минусом положения Сергея Николаевича является его десятилетнее отсутствие на политической арене и во внутренних и внешних делах государства. Потому что на данный момент, когда С. Н. Бабурина решил возобновить свою политическую активность, он остался узнаваем лишь среди людей старой форма ции, а нынешняя молодёжь, которая и так мало заинтересована в политике, вовсе не осведомлена о личности Бабурина, что очень печально. Ведь Сергей Николаевич ассоциируется с образом политика-друга-наситавника, который с лёгкостью находит общий язык с новым поколением и готов с энтузиазмом, желанием, добротой и огромным желанием помогать в развитии различных молодёжных направлений ( в частности, политическое образование среди юных граждан нашего государства, которое уже на данных момент активно находит свое отражение в реализации данной идеи).Грудинин лишь привлекает массы своим скандальным поведением, хитрыми медийными маневрами, рекламой, агитацией и грамотным пиаром, на которые позволяет себе тратить колоссальную сумму денег. Также стоит отметить, что самовыдвижение Грудинина поддержал лишь Зюганов, как инициатор идеи, а сама партия КПРФ поддерживает кандидата числом меньшим половины, плюс остальные Грудининские сторонники- это некоммунистический электорат.В России люди всегда остро реагируют на состоятельных персон, ведь ходит уже устоявшийся и всем известный факт, что честным трудом в России быть богатым нельзя!Нам нужен такой президент, который по духу будет ближе к народу, по своей идеологии и мировоззрению будет остро чувствовать грядущие изменения и переживания общества, будет бороться с произволом, социальной дискриминацией и коррупцией, который будет в первую очередь думать о своих гражданах, как о своих детях, и как отец будет стремиться защитить и уберечь всех нас, выведя нашу великую страну на новый уровень развития.Каждый из нас знает, что лишь совместными усилиями, общим трудом, единым духом и сплоченностью наций мы сможем изменить этот мир к лучшему!"