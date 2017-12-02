Ирина Волынец решила бросить вызов коррупции Политика // Сегодня, 12:13 // 0

По информации ИА "ТИРАС", лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец, приняла решение бросить вызов коррупции. Об этом свидетельствует желание многодетной мамы выдвинуться в качестве кандидата в президенты от партии "Народ против коррупции". Исторический сьезд произойдет в Москве 30 декабря 2017г.

Ранее Ирине Волынец высказал поддержку известный женский тренер Павел Раков. Таким образом, вокруг Ирины Волынец формируется широкая гражданская коалиция состоящая из представителей креативного класса, интеллигенции и специалистов по саморазвитию личности.