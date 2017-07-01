Гагаузия под угрозой: дух предательства во власти Политика // Сегодня, 00:46 // 0

Ситуация вокруг Гагаузии сегодня снова заставляет патриотов края выступать с жесткой критикой политики Кишинева и выводить на чистую воду местных коллаборационистов. В ИА "ТИРАС", поступила статья-обращение ветерана борьбы за гагаузскую государственность Ивана Бургуджи. Он бьет тревогу: Гагаузия под угрозой раскола и политических разменов! Приводим авторский текст в полном объеме:





Анонсированное на понедельник, 10 июля 2017 года чрезвычайное заседание Народного Собрания Гагаузии под угрозой явного срыва. Как известно на прошедшей 4 июля 2017 года сессии депутатами Народного Собрания Гагаузии единогласно было принято постановление о созыве 10 июля 2017 года в 11 часов дня чрезвычайного заседания Народного Собрания Гагаузии, на котором планировалось обсудить деструктивные действия официального Кишинева, преднамеренно торпедирующего вопрос принятия законопроектов, разработанных и согласованных депутатами совместной комиссии Парламента Республики Молдова и Народного Собрания Гагаузии с участием международных партнеров. Представители международного сообщества также склонны оценивать складывающуюся ситуацию вокруг Гагаузии связанную с деструктивными действия официального Кишинева, как взрывоопасную и могущую привести к непредсказуемым последствиям.





В этой ситуации, официальный Кишинев решил приложить все усилия, чтобы сорвать намеченное на завтра заседание чрезвычайной сессии, которая может принять нелицеприятные для неё решения, с далеко идущими последствиями. Для этого, партийными боссами из Демократической партии Молдовы, срочно было поручено Председателю Народного Собрания Гагаузии г-ну В.М.Кысса, являющегося членом ДПМ и их выдвиженцем в НСГ, чтобы он объявил, что Председатель Парламента Республики Молдова г-н А.Канду назначает встречу с депутатами Народного Собрания Гагаузии, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся вокруг указанных законопроектов.





И как понимаете, предлагается завтрашнюю назначенную сессию сорвать и перенести на неопределенное время. Одним словом, на лицо явные действия по выпуску пара и нейтрализации действий депутатов Народного Собрания Гагаузии, чтобы они не смогли принять никаких конкретных решений. Что, разве указанная пресловутая встреча с Председателем Парламента Республики Молдова г-ном А.Канду, который депутатов прошлого созыва Народного Собрания Гагаузии неоднократно обманывал и подводил, - не может пройти после обеда или вечером, после проведения сессии или же, в крайнем случае, в какой-либо другой день?! Безусловно может. Но задача у официального Кишинева и их адептов в Гагаузии, видимо, иная - любыми путями сорвать намеченное на 10 июля 2017 года заседание сессии Народного Собрания Гагаузии. Поэтому и начали уже обзванивать депутатов.





При зрелом размышлении и здравом уме, наши депутаты Народного Собрания, движимые чувством патриотизма и желанием защитить интересы Гагаузии так и должны поступить: провести намеченное заседание сессии Народного Собрания Гагаузии, после чего поехать на разного рода встречи, с кем бы то ни было.

А не брать резко под козырек, подобострастно восклицая: «так точно», когда их боссы и представители официального Кишинева им говорят, что «бурундук-это птичка». В противном случае, если депутаты Народного Собрания Гагаузии поддадутся на угрозы, шантаж или банальный подкуп, то это будет чистой воды предательством интересов нашего народа и сдачей всех позиций Гагаузии.





И тогда, да будут анафеме преданы, не только эти депутаты Народного Собрания Гагаузии, поставившие свои личные меркантильные интересы, выше интересов нашего многострадального народа, но и все их потомки. Пусть их всегда постигнет кара не только земная, где бы они ни были, но и кара небесная.

Как поступят депутаты Народного Собрания Гагаузии – мы увидим очень скоро. Но мы, представители гражданского общества не должны молча созерцать, такой беспредел и явное предательство.

Иван Бургуджи, Председатель общественного объединения

«Народное движение «Гагауз Халкы»