Курс кандидата в депутаты в Европейском институте JUSTO Политика // Сегодня, 13:13 // 0

Намеченные на осень выборы депутатов различных уровней пробудили интерес к этой сфере деятельности социально активных граждан России. Многие из них приняли решение баллотироваться, но при этом ощущается нехватка знаний и технологий. В этой связи Европейский институт JUSTO, презентовал "Курс кандидата в депутаты", который разработан при участии известного российского политика и ученого Сергея Бабурина и эффективного политтехнолога Дмитрия Соина.

Для слушателей "Курса кандидата в депутаты" предусмотрены занятия по политическим технологиям, риторике, психологии, а так же менеджменту и маркетингу избирательного штаба. "Современные выборы - это конкуренция высоких технологий. Не владея ими лучше даже не тратить время и деньги на участие в избирательной кампании. Если же кандидат и его команда имеют серьезный профессиональный уровень, то они автоматически становятся претендентами на победу. Наш "Курс кандидата в депутаты", как раз и направлен на решение этой задачи", подчеркнул ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.

ИА "ТИРАС", предлагает вниманию презентацию "Курса кандидата в депутаты" Европейского института JUSTO:







