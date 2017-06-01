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Курс кандидата в депутаты в Европейском институте JUSTO

Курс кандидата в депутаты в Европейском институте JUSTO

Политика
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Сегодня, 13:13
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Намеченные на осень выборы депутатов различных уровней пробудили интерес к этой сфере деятельности социально активных граждан России. Многие из них приняли решение баллотироваться, но при этом ощущается нехватка знаний и технологий. В этой связи Европейский институт JUSTO, презентовал "Курс кандидата в депутаты", который разработан при участии известного российского политика и ученого Сергея Бабурина и эффективного политтехнолога Дмитрия Соина.
 
Для слушателей "Курса кандидата в депутаты" предусмотрены занятия по политическим технологиям, риторике, психологии, а так же менеджменту и маркетингу избирательного штаба. "Современные выборы - это конкуренция высоких технологий. Не владея ими лучше даже не тратить время и деньги на участие в избирательной кампании. Если же кандидат и его команда имеют серьезный профессиональный уровень, то они автоматически становятся претендентами на победу. Наш "Курс кандидата в депутаты", как раз и направлен на решение этой задачи", подчеркнул ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин. 
 
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию презентацию "Курса кандидата в депутаты" Европейского института JUSTO:

 

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