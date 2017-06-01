Курс кандидата в депутаты в Европейском институте JUSTO
Политика
//
Сегодня, 13:13
//
0
Намеченные на осень выборы депутатов различных уровней пробудили интерес к этой сфере деятельности социально активных граждан России. Многие из них приняли решение баллотироваться, но при этом ощущается нехватка знаний и технологий. В этой связи Европейский институт JUSTO, презентовал "Курс кандидата в депутаты", который разработан при участии известного российского политика и ученого Сергея Бабурина и эффективного политтехнолога Дмитрия Соина.
Для слушателей "Курса кандидата в депутаты" предусмотрены занятия по политическим технологиям, риторике, психологии, а так же менеджменту и маркетингу избирательного штаба. "Современные выборы - это конкуренция высоких технологий. Не владея ими лучше даже не тратить время и деньги на участие в избирательной кампании. Если же кандидат и его команда имеют серьезный профессиональный уровень, то они автоматически становятся претендентами на победу. Наш "Курс кандидата в депутаты", как раз и направлен на решение этой задачи", подчеркнул ректор Европейского института JUSTO Дмитрий Соин.
ИА "ТИРАС", предлагает вниманию презентацию "Курса кандидата в депутаты" Европейского института JUSTO:
19 Июня 2017 / Понедельник / 13 37
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
- Балканское турне Сергея Бабурина: беседа с президентом Сербии состоялась
|315
- Сердце Евразии: новый информационный Евразийский проект
|234
- "Иранский затвор" Третьей мировой войны
|204
- Дмитрий Соин и Святослав Дубянский открыли новую программу
|198
- Шквалы, ураган и ливень угрожают Москве
|164
- Москва без лета
|144
- Образование европейского уровня в Европейском институте JUSTO
|118
- Украиной управляют сепаратисты
|92
- Бессмертие как свойство человеческой энергии
|42
- Курс кандидата в депутаты в Европейском институте JUSTO
|0