Главы многих государств поздравили Путина с Днем России Политика // Сегодня, 13:28 // 0

Как сообщает ИА"ТИРАС", 12 июня вся страна отмечает День России. Уже сейчас лидеры многих стран, среди которых Белоруссия, Австрия, Азербайджан и другие, поздравили президента России Владимира Путина с праздником. ИА"ТИРАС", публикует письмо обращенное нашему президенту от белорусского лидера Александра Лукашенко:

"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит её настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение её стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", — заявил Лукашенко в своём поздравлении Путину и всем гражданам России.



