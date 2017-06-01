Главы многих государств поздравили Путина с Днем России
Политика
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Сегодня, 13:28
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Как сообщает ИА"ТИРАС", 12 июня вся страна отмечает День России. Уже сейчас лидеры многих стран, среди которых Белоруссия, Австрия, Азербайджан и другие, поздравили президента России Владимира Путина с праздником. ИА"ТИРАС", публикует письмо обращенное нашему президенту от белорусского лидера Александра Лукашенко:
"Этот праздник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым страны, ответственно строит её настоящее, уверенно смотрит в будущее. Осуществляемый руководством государства курс на развитие современной России, обеспечение её стабильного социально-экономического роста и укрепление позиций на международной арене получает широкую поддержку россиян", — заявил Лукашенко в своём поздравлении Путину и всем гражданам России.
12 Июня 2017 / Понедельник / 17 29
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