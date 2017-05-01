Курс кандидата в депутаты заинтересовал молодых политиков
Политика
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Сегодня, 12:35
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Разработанный в Европейском институте JUSTO курс кандидата в депутаты заинтересовал молодых политиков из различных партий. По информации пресс-службы ВУЗа на него пришли представители ЛДПР, КПРФ, Российского общенародного Союза и Молодой Гвардии, Единой России. Дело в том что сам курс кандидата в депутаты не имеет партийной окраски и поэтому одинаково привлекателен для активистов различных политических направлений. Как отметил автор курса, политтехнолог со стажем Дмитрий Соин: "мы учим структурировать избирательный маркетинг, формировать программу и имидж, выступать перед аудиторией, проводить встречи с избирателями любого формата и многому другому что связано с победой на выборах. Мы открыты для всех политиков, за исключением экстремистов и радикалов. Победа каждого нашего ученика, повышает рейтинг института".
Контактные данные института:
почта: ejusto2017@mail.ru
контактный номер: +7(977) 9536065
12 Мая 2017 / Пятница / 16 03
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