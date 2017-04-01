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Дмитрий Соин: в политике у социологии определяющая роль

Дмитрий Соин: в политике у социологии определяющая роль

Политика
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Сегодня, 11:38
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В современной политике социология играет определяющую роль. Она позволяет не только измерять общественные настроения, но и влиять на них. Для этого имеется отработанный и эффективный инструментарий, считает Ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин.
 
Такая трансформация социологии связана с активным применением  формирующих и манипулятивных опросов, а так же фокус фокус-групп. Рейтинговые опросы  вообще стали составной частью политического процесса. Особенно в ходе избирательных кампаний. Таким образом, современная социология из нейтральной, деполитизированной науки шестидесятых годов превратилась в реальный политический инструмент, констатирует Дмитрий Соин.
 
На предлагаемых нами курсах политтехнологов и кандидатов в депутаты мы подробно раскрываем все социологические механизмы влияния на избирателя, подчеркнул ректор Европейского института JUSTO. ИА "ТИРАС", предлагает видеоролик с выступлением ученого-социолога по данному вопросу:
 

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