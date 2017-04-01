Дмитрий Соин: в политике у социологии определяющая роль Политика // Сегодня, 11:38 // 12

В современной политике социология играет определяющую роль. Она позволяет не только измерять общественные настроения, но и влиять на них. Дл я этого имеется отработанный и эффективный инструментарий, считает Ректор Европейского института JUSTO, кандидат социологических наук Дмитрий Соин.

Такая трансформация социологии связана с активным применением формирующих и манипулятивных опросов, а так же фокус фокус-групп. Рейтинговые опросы вообще стали составной частью политического процесса. Особенно в ходе избирательных кампаний. Таким образом, современная социология из нейтральной, деполитизированной науки шестидесятых годов превратилась в реальный политический инструмент, констатирует Дмитрий Соин.

На предлагаемых нами курсах политтехнологов и кандидатов в депутаты мы подробно раскрываем все социологические механизмы влияния на избирателя, подчеркнул ректор Европейского института JUSTO. ИА "ТИРАС", предлагает видеоролик с выступлением ученого-социолога по данному вопросу:



