В Москве открылась научно-православная конференция: Государство, Церковь, Право Религия // Сегодня, 11:15 // 0

26 апреля в Москве открылась Десятая международная научная конференция: Государство, Церковь, Право: конституционно-правовые и богословские проблемы. В ее работе приняли участие видные ученые и богословы: заслуженный деятель науки РФ, профессор Авакьян, протоиерей Всеволод Чаплин, доктор юридических наук, профессор МСА Осавелюк и ряд других. Открыл мероприятие ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. Многолетним интеллектуальным спонсором данной площадки выступает профессор, президент МСА г-н Бабурин.

В ходе дискуссии ученые, православные активисты и священнослужители затронули серьезные пласты взаимоотношений государства и церкви с периода октябрьского переворота 1917г. и по настоящее время. Общий вывод: Россия нуждается в духовных скрепах, в следовании традиции и нравственности.

Как отметил в своем комментарии ведущий конференции, ректор Европейского института ЮСТО, религовед Дмитрий Соин: "Русский человек и Россия в целом никогда не выйдут из состояния внутреннего раскола и конфликта пока не будут урегулированы вопросы взаимодействия и сотрудничества государства и церкви. Мы, научное сообщество, а так же активные политики, общественники и духовенство будем привносить в это свой вклад".

По информации из оргкомитета в ближайшее время доклады участников будут опубликованы в СМИ и специально изданном сборнике.



