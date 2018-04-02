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В Москве открылась научно-православная конференция: Государство, Церковь, Право

В Москве открылась научно-православная конференция: Государство, Церковь, Право

Религия
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Сегодня, 11:15
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26 апреля в Москве открылась Десятая международная научная конференция: Государство, Церковь, Право: конституционно-правовые и богословские проблемы. В ее работе приняли участие видные ученые и богословы: заслуженный деятель науки РФ, профессор Авакьян, протоиерей Всеволод Чаплин, доктор юридических наук, профессор МСА Осавелюк и ряд других. Открыл мероприятие ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. Многолетним интеллектуальным спонсором данной площадки выступает профессор, президент МСА г-н Бабурин.
 
В ходе дискуссии ученые, православные активисты и священнослужители затронули серьезные пласты взаимоотношений государства и церкви с периода октябрьского переворота 1917г. и по настоящее время. Общий вывод: Россия нуждается в духовных скрепах, в следовании традиции и нравственности. 
 
Как отметил в своем комментарии ведущий конференции, ректор Европейского института ЮСТО, религовед Дмитрий Соин: "Русский человек и Россия в целом никогда не выйдут из состояния внутреннего раскола и конфликта пока не будут урегулированы вопросы взаимодействия и сотрудничества государства и церкви. Мы, научное сообщество, а так же активные политики, общественники и духовенство будем привносить в это свой вклад".
 
По информации из оргкомитета в ближайшее время доклады участников будут опубликованы в СМИ и специально изданном сборнике.
 

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