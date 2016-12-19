Кришнаиты признают давление внутри организации Религия // 12:19, 19 декабря 2016 // 158

По информации ИА "ТИРАС", в Обществе Сознания Кришны идет активная дискуссия о формах и методах работы с адептами. Ряд авторитетных кришнаитов подняли вопрос о внутреннем давлении на членов движения. Публикуем точку зрения одной из сторон полемики:

Нет ничего плохого в том, что бхакти-врикша готовит всех людей к принятию посвящения и к принятию уровня садхана-бхакти (Бхагавад-Гита 12.9*). Проблема лишь в том, что иногда проповедники свои планы по подготовке людей не соизмеряют с реальными возможностями людей. То есть, довольно часто они работают по сложившимся стандартам в ИСККОН: через полгода-год получение пранамы, потом через год-два-три принятие посвящения. Если человек вышел за эти привычные сроки, на него уже начинают немного косо смотреть, типа, а почему ты Гуру еще не принял, ты ведь уже три года мантру повторяешь? То есть, в ИСККОН существует негласное социальное давление на людей, которые не вписываются «в план». Проблема в том, что мы неосознанно создаем такую атмосферу, в которой считается, что преданность Кришне и прогресс начинаются только после инициации. До той поры человек не чувствует себя «принятым».

Другими словами у инициации уже не столько духовное значение, сколько социальное, свидетельствующее об уважаемом статусе. Ошибка в том, что индивидуальный уровень не учитывается и всем ставится примерно один план.

Шрила Прабхупада ставил в своей миссии две основные цели: построение общества чистых преданных (шуддха-вайшнава-самадж) и построение дайви-варнашрамы, которая бы учитывала индивидуальную природу человека и подходила бы ко всем дифференцировано. У нас же пока идет только первая программа. Мы всех хотим сделать чистыми преданными, не учитывая их уровня и желаний. Многие искусственно попавшие в круг садхак (Бхагавад-Гита 12.9*) там долго не выдерживают и начинают сомневаться в процессе, хотя они могли бы быть вполне счастливыми преданными на уровне Бхагавад-Гиты 12.10** и постепенно росли бы до уровня Бхагавад-Гиты 12.9* без давления системы. Так ИСККОН начинает обрастать целым слоем недовольных и разочаровавшихся, хотя мог бы быть окруженным доброжелательным слоем постепенно растущих преданных.

Самое трудное — это отличить, кого мотивировать на инициацию, а кому лучше не торопиться. Я думаю, что с самого начала преданным надо давать систематическое образование и понимание того, что главный фактор прогресса — это принятие шикши, соответствующей реальному уровню преданных, а не мотивировать всех едиными брахманическими стандартами. Мы никак не можем взять в толк, что не все одинаковы.

Например, недавно была Олимпиада для здоровых людей, а потом была Паралимпиада для людей с ограниченными возможностями. И у них там свои чемпионы. Но не нужно вместе смешивать здоровых людей и больных. У нас все перемешано и мы не можем разделять, но при помощи проповеди мы можем формировать у людей правильное понимание того, что все разные и программы развития у всех должны быть индивидуальными. Это сложно, т.к. у нас мало квалифицированных наставников и не обучается новое поколение гуру. А старые гуру перегружены и не могут уделять внимания всем. Поэтому вместо реального процесса обучения через шикшу, люди верят в мистическую силу дикши, которая якобы дает им автоматический прогресс, что есть просто миф. Мы сейчас занимаемся массовым излечением всех по общей программе без индивидуального подхода. Пока не будет много уполномоченных и обученных наставников, которые по сути являются шикша-гуру и которые правильно понимают процесс развития, до тех пор будет большой отсев и разочарования. Дело не в том, что нужно что-то менять в программе бхакти-врикш. Бхакти-врикша — это просто инструмент в руках проповедников. Нужно менять понимание самих проповедников. Тогда они будут правильно пользоваться этим инструментом.

Я абсолютно убежден в том, что никакую дайви-варнашраму невозможно построить до тех пор, пока правритти-марг не будет официально признан

в ИСККОН. Я имею в виду не снижение стандартов в ИСККОН для стремящихся стать шуддха-бхактами, а именно признание его как авторитетного метод для большинства людей. Я приводил ясные ссылки из Шримад Бхагаватам на историю Яяти и Яду, где в комментариях Шрила Прабхупада ясно объясняет все это.

Пока в ИСККОН вся проповедь основана на подчеркивании нивритти-марга ДЛЯ ВСЕХ, до той поры ИСККОН будет оставаться очень маленькой брахманической структурой без особой поддержки общества. Варнашрама же означает не только брахманов, но и три остальные варны, которые на самом деле значительно более многочисленны. То есть, пока мы зациклены только на первой части миссии — создание чистых преданных. А массами никто не занимается с учетом ИХ УРОВНЯ и ИХ ИНТЕРЕСОВ.

В последнее время появились проповедники, которые начали заниматься этим слоем людей, в который невозможно прорваться с мриданогой на перевес и с криком «Примите милость шести Госвами Вриндавана». Но пока эта проповедь встречается очень неоднозначно в ИСККОН и объявляется чуть ли не отклонением от Прабхупады. Многие преданные просто не понимают, что так Кришна начинает осуществлять вторую половину миссии. Да, там не так много чистой преданности, но Варнашрама вся основана на правритти-марге, то есть понимании постепенной идеи прогресса с учетом обусловленности. Пока эта идея воспринимается с большим удивлением многими преданными, но это все есть в книгах Шрилы Прабхупады. Просто до поры до времени фокус нашего внимания был на другом. А теперь мы начинаем совершать открытия того, что никогда и не было скрыто, но просто игнорировалось из-за желания поскорее стать чистыми преданными.



Часто преданные начинают по этому поводу приводить пример конфликта между Нарадой и Дакшей. Все поддерживают Нараду, бескомпромиссно проповедовавшего нивритти-марг сыновьям Дакши и это правильно, т.к. эти сыновья могли его принять. Но потом все же появились другие сыновья Дакши, которые стали продолжать дело отца, а Нарада отправился дальше со своей освободительной миссией. Надо понимать, что и у Нарады и у Дакши немного разные задачи, данные им Богом. И если мы хотим создать ТОЛЬКО шуддха-бхакта-самадж, то нужно запретить все разговоры про создание варнашрамы, про социальное развитие и взаимодействие с внешним миром. Шуддха-бхактам не нужна никакая социальная адаптация и социальная инфраструктура. Они должны бросить все эти глупости, поскорее принять саннйасу и жить как Мадхавендра Пури, которому лично Сам Кришна приносил молоко. А если мы все же заикаемся о том, что мы хотели бы построить ОБЩЕСТВО, то тут уже придется учитывать интересы всех и в ведической культуре предусмотрены разные стандарты для разных людей, о чем я подробно говорил в семинаре «Эволюция духовных стандартов».