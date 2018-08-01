Родовые общины и усадьбы - основа возрождения крепкой семьи Общество // Вчера, 16:25 // 107

По мнению ученых и специалистов Родовые общины и усадьбы являются основой возрождения русской семьи. По мнению исследователя возможностей человека, социолога Дмитрия Соина - возвращение к семье является единственным эффективным методом спасения русской цивилизации. ИА "ТИРАС" предлагает полную версию интервью посвященного теме Родовых общин:

Вопрос: Дмитрий, здравствуйте. Данная тема достаточно интересная и актуальная. Как вы считаете, готов ли человек вообще переселиться за город, в село и заниматься возрождением русской семьи?

Ответ: Знаете, я как социолог привык к эмпирике. То есть к тому, что можно пощупать и увидеть. И любой, кто хочет разобраться в этом вопросе может в пятницу вечером попробовать выехать из Москвы. Москва вся забита пробками. Почему? Потому что люди массово покидают этот город. Это очень важный сигнал, - граждане готовы его покинуть, хотя бы на пару тройку дней. Что бы стабилизировать здоровье, психику, энергетику.

И второй момент, - в советский и постсоветский период село подверглось разорению. Были созданы условия при которых люди и особенно молодежь массово уезжали в города. Сегодня понятно, что это тупиковый путь, ведущий к катастрофе. Сейчас происходит прозрение... люди стали искать свои истоки... Сегодня, когда вы выйдете за пределы Москвы и проедетесь по второстепенным дорогам, вы увидите, как много застраивается людей в сельской местности. И люди строят современные дома, современные, комфортные коттеджи. Это позволяет лично мне, как специалисту сделать вывод о том что да, уже не десятки, не сотни, не тысячи, а десятки тысяч семей, конкретно прорабатывают внутри себя вопросы и варианты выезда из мегаполиса и проживания в экологически чистых пространствах.

Там где можно вырваться из зоны постоянного экологического давления и начать новую жизнь.





Вопрос: Уже в нескольких областях России был введен такой акт о выделении одного гектара земли на развитие для семьи. Вот давайте мы назовём несколько причин, почему человек переезжает в сельскую местность:

Ответ: Первая причина, это то что человек хочет жить. Он хочет жить здоровым, хочет жить продолжительно, он хочет, чтобы были здоровы его родные и близкие. И любой адекватный человек понимает, что в условиях мегаполиса здоровым быть не возможно. Это первый момент. Люди крайне переживают по поводу экологии, по поводу чистоты воздуха, по поводу различных видов электромагнитного излучения, химического воздействия.

Второй момент. Раннее, мегаполисы привлекали к себе людей заработками, возможностями самореализации. Но сейчас это стало затруднительно, потому что происходит рост безработицы, снижение заработной платы. И при этом идет сохранение высокой ценовой политики на недвижимость, на арендуемые жилплощади, на услуги. Многим это уже не позволяет выживать в условиях мегаполиса. То есть горожане, находятся в постоянном стрессе ожидая, что подходит момент выплаты за квартиру, подходит момент выплаты кредита или ещё что то в таком духе. И человек осознаёт, что ещё не много и он станет городским бомжом. Соответственно нужна более мощная, существенная платформа. А это свой дом, усадьба, бизнес на земле.

Третий момент. Идет возрождение духовности, возрождение интереса к родовым традициям, к своему роду. Эти мысли подталкивают многих к выводу, что "Путь к себе" не возможен в условиях города. Потому что город делает нас космополитами. Я имею ввиду крупные города. И поэтому люди начинают от сюда отшлюзовываться на поиски самих себя. Они возвращаются к самим себе, ищут те территории откуда они родом и стремятся туда переехать.

Но и идея многодетной семьи, построенной во многом на самообеспечении набирает популярность. А именно наличие земли позволяет обеспечить продуктовую самодостаточность. Для этого необходим, какой то аграрный бизнес. Вот это всё в совокупности даёт некий социальный, экономический мотив к переселению. То, что государство заострило эту тему, выделило крупные средства, это очень хорошо. Просто нужны курсы экономического ликбеса, которые бы помогали людям разобраться, как настроить жизнь. Ответить на вопрос, как переехать, как получить вот эти самые гектары? Как получить кредиты или инвестиции? Многие даже не знают, что существуют программы компенсации затрат на посевы тех или иных культур. И в совокупности, это конечно очень интересная вещь. Но на первое место я всё-таки поставил желание жить здоровым, счастливым человеком.





Вопрос: Вот семья приезжает, например в село. Как и где будут учится дети? Может ли молодой человек там реализоваться? Не загубит ли ребёнка приезд в село?

Ответ: Я думаю, что зачастую ребёнка переезд на землю может спасти. Потому что мы говорим сейчас даже не об отъезде в какое то классическое село, мы говорим об отъезде в сельские поселения нового типа. Которые современны, благоустроены. Дома со всеми удобствами, с разработанной логистикой, с возможностью активно перемещаться и если необходимо быстро выезжать в город и обратно. Это поселения, которые предполагают наличие внутри каворкинга для взрослых. Это место, где можно работать и общаться. С инфраструктурой, где можно отдыхать и развиваться. И конечно же это образовательные блоки в виде мини школы, которые эффективнее больших школ. Я скажу, что только в Москве я знаю ряд гимназий, где обучение стоит от 25 до 30 тысяч рублей в месяц только за то, что это очень маленькая гимназия и только за то, что там в классах находится по 10 человек. И это стоит денег. И при этом многие люди этого не осознают. То есть у нас есть некий стереотип, что село, это что-то беспросветное. Но мы говорим о совершенно новом подходе к родовым усадьбам, о современном взгляде на переселение. И следовательно вот в этих поселениях можно обеспечить

образовательный процесс в мини классах, что гарантирует внимание к каждому ученику, возможность членов этой общины самим подбирать педагогов, работать с этими педагогами, взаимодействовать и на раннем этапе предотвращать появление в этом образовательном учреждении наркоманов, представителей криминального мира. Мы уже затрагивали это в прошлых программах, что пить, курить и нецензурно говорить ребёнок учится почему то в школе. Потому что дети из разных семей попадают в один класс. Педагог физически не может осуществлять контроль в классе. А извините меня, по армейской аналогии есть командир взвода, есть командир отделения, то есть взвод делиться, как минимум на 3 отделения. Есть командиры отделения, а есть ещё какие то сержанты, которые тоже следят за солдатами. А здесь один педагог контролирует 30 детей. Естественно на переменах, в туалетах может происходить всё что угодно. А микро образование гарантирует сохранение именно гармоничного обучения и здорового контроля. И плюс ещё приобщение ребёнка к труду. В том числе совместному труду с родителями, что однозначно будет укреплять семью. Ведь проблема в том, что в городах многие родители откупаются от детей и потом этих детей лечат от наркомании.

Вопрос: Как вы считаете, сколько времени может занимать переселение? Строительство и обустройство?





Ответ: Сложности есть. Я сейчас о минусах расскажу. Их надо заранее учитывать. Первое, не проработанная логистика. И это ответ на ваш вопрос, как туда доехать. Потому что при правильной логистике с любого вокзала города Москвы в поселение можно будет прибыть от часа до двух часов. Сел-вышел и ты уже на "Территории спасения".

Второй момент. Сомнения и откладывание решения вопроса... Это как проблема с бросанием курения. Вот курильщик он постоянно переносит эту дату. На 8 Марта, на Новый Год, на свой День Рождения. Так и люди понимают, что хотелось бы иметь землю, хотелось бы иметь родовую усадьбу, но я это сделаю, когда соберу деньги. Здесь надо просто брать и делать. И в этом плане я расскажу на собственном примере, личные примеры они всегда более показательны. Я вот с мая месяца занялся обустройством усадьбы. Прямо осознанно подошёл к этому на фоне внешних и внутренних условий: экология, психологические аспекты и прочее. Я в мае начал, сейчас вот июль месяц, а я уже стены буду возводить. Посажены фруктовые деревья и огород. Это я всё сделал собственными руками. И второй момент, когда мы говорим о совместном труде родителей и детей. Я вот взял свою младшую дочь и среднего сына. Старшая дочь уже замужем. И вот мы туда выехали и всю ту посадку я делал вместе с ними. И в конце, когда мы фотографировались, эти дети были счастливы. Потому что они с отцом этим всем занимались.





Вопрос: Родовые гнёзда, способствуют ли они укреплению семьи? Мне кажется, что основное направление проекта - укрепление русской семьи?.





Ответ: Знаете, я бы даже сказал, что без родового гнезда, возрождение русского духа и русской семьи к сожалению невозможно. Исключение составляют не большие провинциальные городки, где еще русская жизнь течёт и даже притом, что там люди живут может быть в трёх этажных домах, но у них всё равно как правило есть участки земли.

Но мегаполис - это всегда космополитизм населения, урбанизация. И поэтому Родовые гнёзда, - это начало, ячейка, клеточка, того самого большого народного организма. Все живут здесь и развиваются. Все заняты. Старшие дети присматривают за младшими. Самые старшие помогают родителям, родители тоже заняты работой, присматривают за старшим поколением. Вместе если надо ходят в храм, вместе празднуют. И это очень важный и гармоничный аспект возрождения России. Сейчас, начались изменения. Есть прямая установка, прямое указание президента заняться возрождением Русской провинции, заняться возрождением многодетных семей и аграрного сектора. Нас сторонников здоровой, гармоничной жизни это очень воодушевляет.



