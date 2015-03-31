Секреты йоги от певца Стинга Образование // Сегодня, 13:29 // 0

О том, что многие известные политики, бизнесмены и звезды шоу бизнеса исповедуют йогу известно из открытых источников. Некоторые секреты от известного певца Стинга прольют свет на йогу, как интегральную систему физического, психологического и энергетического совершенствования человека-личности.

Как отметил в своем комментарии подвижник йоги, ученый и общественный деятель Дмитрий Соин: "Наступившая Эра Водолея открывает новые возможности для личностного роста людей. И йога для этого - очень эффективный путь. Путь саморазвития и обладания новыми возможностями: психологическими, ментальными, духовными и физическими".







