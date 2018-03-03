Сергей Бабурин провел заседание Международной Славянской Академии

Сергей Бабурин провел заседание Международной Славянской Академии

Образование
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Вчера, 13:55
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По информации ИА "ТИРАС", Президиум Международной Славянской Академии провел очередное заседание. Его вел президент академии, лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин. В ходе заседания члены МСА внесли дополнения в план мероприятий Академии на текущий 2018 год.
 
По просьбе коллег господин Бабурин рассказал коллегам о прошедшей кампании по выборам Президента России, поблагодарил академиков за поддержку. В частности было отмечено, что президентская кампания лишь стартовая площадка для возвращения русских национал-патриотов во власть. Поэтому Российский общенародный Союз пойдет на выборы во все органы власти. И это произойдет уже этой осенью, когда будут избираться законодательные собрания ряда областей. 
 
 
Как отметил в своем комментарии член президиума РОС, идеолог партии Дмитрий Соин: "Вполне логично, что для озвучивания своих поствыборных идей Сергей Бабурин выбрал именно площадку Международной Славянской Академии. Ведь он, как политик и общественный деятель формировался на платформе русской идеи и славянофильства. Президентские выборы позволили озвучить тему "Русского выбора" и поднять "русский вопрос", как таковой. Теперь партия и ее лидер идут вперед - навстречу выборам всех уровней".

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