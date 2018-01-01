Сергей Бабурин выступил на Рождественских чтениях
Образование
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На стартовавших в Москве Рождественских чтениях выступил кандидат в президенты, профессор, лидер РОС Сергей Бабурин, который подчеркнул, что основа русского мира в целом и России в частности в духовных скрепах, культуре, патриотизме и социальной солидарности.
В своем комментарии по этому поводу господин Бабурин отметил следующее:
"В актовом зале Международной ассоциации фондов мира начала работу секция XXVI Международных Рождественских чтений. Открыл заседание епископ Тарский и Тюкалинский Савватий. Среди руководителей секции - профессор Светлана Игоревна ШЕМЯКИНА, внучатая племянница Св. Преп. Иоанна Кронштадтского. Как первый Вице-президент МАФМ и президент Международной Славянской академии я искренне приветствовал Владыку и всех участников заседания".
25 Января 2018 / Четверг / 19 43
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