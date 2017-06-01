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В Москве создан уникальный курс GR-маркетинга

В Москве создан уникальный курс GR-маркетинга

Образование
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Сегодня, 12:46
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В Москве презентован эффективный курс специалистов-лоббистов. Как отметил ученый-социолог Дмитрий Соин: "GR, как профессия - это уникальная возможность быть коммуникатором между бизнесом и властью. Именно в Европейском институте JUSTO создан этот уникальный курс. Там вы можете получить знания, технологии и диплом, которые помогут вам заниматься этим видом деятельности".
 
Ректор Европейского института JUSTO (почта: ejusto2017@mail.ru; телефон: +79779536065), особо подчеркнул, что "Наш курс GR-маркетинга создавался на основе консультаций с профессиональными лоббистами, чиновниками, политиками, владельцами и топ менеджерами бизнес-корпораций. В него вошли лучшие технологии коммуникации, психология влияния и переговорная практика".
 
В свою очередь депутат четырех созывов Госдумы России, экс-вице-спикер законодательного органа РФ, профессор Сергей Бабурин, что "Современное общество построено во многом на лоббизме. Научным языком это называется GR. Без профессионального GR невозможно эффективное взаимодействие бизнеса, общества и власти. Поэтому специалисты в GR-маркетинге категорически востребованы элитами России".

 

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