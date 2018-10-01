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В Москве отметили 95 лет Торпедо

В Москве отметили 95 лет Торпедо

События
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Вчера, 17:39
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В Москве отметили 95 летие спортивного бренда Торпедо. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. Он отметил, что праздник собрал спортсменов, руководителей и болельщиков этого общества. 
 
В МГД сегодня состоялось знаменательное событие! Мы открыли экспозицию «Москва. Торпедо. 95 лет вместе». Исконно московскому спортивному обществу «Торпедо» исполняется 95 лет! Есть славная история, есть непростое настоящее, но самое главное - впереди очень перспективное будущее, тем более что с недавних пор Совет директоров ФК «Торпедо» возглавляет наш коллега - депутат МГД Павел Поселёнов! 

Об этих планах, задачах и мечтах сегодня говорили на открытии выставки. Это и возрождение футбольного клуба, и задачи по выходу в ФНЛ, а затем и в Премьер-лигу. Это и строительство ФОКов для борьбы и бокса, это строительство нового микрорайона и комплексная реконструкция стадиона имени Эдуарда Стрельцова и тренировочных полей. Этим и другим планам мы пожелали сбыться вместе с Заместителем председателя МГД Андреем Метельским, Первым заместителем руководителя Москомспорт Алексеем Кондаранцевым и коллегами - депутатами Мосгордумы, а также гостями мероприятия - именитыми болельщиками «Торпедо»! 

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