Федор Терзи: величайшему позору Молдовы уже 28 лет Эксперты // Вчера, 17:13 // 134

28 лет назад правители Молдовы организовали карательный поход на свободолюбивую Гагаузию. Мужество гагаузского народа и поддержка Приднестровья, при жесткой позиции тогда еще Советской армии позволили предотвратить геноцид. Об этом и не только в комментарии ветерана гагаузской государственности Федора Терзи:

"ВЕЛИЧАЙЩЕМУ" ПОЗОРУ В НОВЕЙЩЕЙ МОЛДАВСКОЙ ИСТОРИИ НЫНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 28 ЛЕТ!





25 октября 1990 г. по приказу тогдашнего премьер-министра ССР Молдова,ярого националиста а ныне гражданина Румынии Мирчи Друка,под "геройским" командованием министра МВД,генерала националиста Иона Косташа и как "правило",в отсутствие в Молдове ее тогдашнего президента Мирчи Снегура, многотысячные орды пьяных и одурманенных нацистской пропагандой волонтеров,с многокилометровыми колоннами специальной техники двинулись на юг,к границам демократически созданной Гагаузской Республики.Мне как студенту Молдавского государственного института искусств, ежедневно приходилось наблюдать, как искусственно властями Молдовы нагнетался националистический шабаш в стране,на примере сборищ волонтеров на центральной площади Кишинева,которое переросло в открытую фазу межнационального конфликта. На мою долю,как депутата Верховного Совета Гагаузской Республики от г.Чадыр-Лунга, члена Временного комитета ГР и лидера молодежного движения "Millet sancısı"("Боль нации"),выпала ответственная миссия по защите города и района от варварского вторжения обезумевших от националистического угара и опьяневших от алкогольного шабаша недоумков.Прервав свою учебу в Кишиневском Институте Искусств и вернувшись в ночь на 25 октября 1990 г. в Чадыр-Лунгу,я со своими единомышленниками сразу же приступил к созданию отрядов самообороны при Чадыр-Лунгском районном ДК,где я тогда еще работал директором ДК. Полуночной звонок на мой рабочий телефон от ведущей программы ТСН общесоюзного первого телеканала диктора Татьяной Митковой,застал меня за инструктажем очередной смены постов самообороны и изготовлением средств защиты.Я в свойственной мне манере без бумажек и заранее заготовленных шаблонов, выложил общесоюзному зрителю, самую на наш взгляд правдивую картину того момента противостояния,в надежде прервать информационную блокаду ГР. Я Сделал обращение ко всем нашим землякам,где бы они не находились вернуться в Гагаузию,и встать на ее защиту,а местному мужскому населению собраться в штабах самообороны для отражения нависшей над нами опасности.После данной ТВ передачи,мы с Т.Митковой договорились ежедневно встречаться в прямом эфире,но это была первая и последняя передача,т.к. той же ночью вся информационная связь гагаузского региона с внешним миром,была заблокирована тогдашними властями Молдовы. Наступила полная телефонная и информационная блокада ГР и нам приходилось ухищряясь, выходить на связь по высокочастотной специальной ж/д связи и посредством связи приграничных украинских городов Болград,Рени,Тарутино и др.Приходилось идти на всякие ухищрения.лишь бы ввести в заблуждение неприятеля и посеять среди них хаос и страх.Вечером 26 октября,получив от одного из офицеров Комратской милиции секретные коды связи МВД,я стал обзванивать соседние с ГР молдавские райотделы полиции,представляясь оперативным дежурным одного из штабов МВД (благо пригодилось мое неплохое знание со школьной скамьи молдавского языка) ,с целью выяснения картины передвижений ихнего личного состава в сторону ГР,количества техники и волонтеров с каждого направления,их дезориентации и ввода в заблуждение,собрав нужную информацию у соседних с ГР райотделов полиции: Бессарабского,Кагульского,Кантемирского,Чимишлийского,Леовского и Тараклийского,нами были даны ложные командные поручения на отвод своих формирований к местам постоянной дислокации.Сколько путаницы и хаоса было в ту ночь в полицейских рядах "доблестного" И.Косташа,сколько начальничьих голов позже полетело с должностей,одним наскоком у них ничего не вышло,и ихняя эпопея перешла в длительное позорное "стояние" у границ непокорной ГР, и последующий не менее позорный их отход...,но это было потом,а 26 октября к блокадной Гагаузии стали на помощь прорываться отряды добровольцев из Приднестровья,а чуть позже к нам пришли десантники Болградской дивизии ВДВ генерала Востротина и подразделения ВВ СССР,под командованием генерала Шаталина,которые и поставили точку в этом противостоянии.Огромное им спасибо за эту помощь!Эти тревожные события не должны быть забытыми,наши дети и внуки должны помнить об этом и изучать в школах,чтобы больше они не повторялись на нашей благодатной земле.Мирного неба всем и процветания,друзья!