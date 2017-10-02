Дмитрий Соин: классическое и дополнительное образование в нашей Жизни

Гонка за дипломами не всегда ведет человека к финансовому, карьерному и личному успеху. Порой она заканчивается фиаско, депрессиями и жуткими разочарованиями. Как сочетать классическое и дополнительное образование в интересах личности говорит ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин. Предлагаем текст и видеозапись его выступления:

Классическое образование само по себе играет очень важную роль, так как оно является базовым, но к сожалению оно не дает прикладных технологий, которые позволяют человеку двигаться вперед и саморазвиваться.

Например, вы имеете диплом о высшем образовании. Сколько у вас было в процессе учебы лекций или семинаров посвященных постановке личной цели? Сколько было занятий посвященных созданию собственного имиджа? Сколько у вас было конференций или каких-нибудь круглых столов, посвященных тому, как строить собственные бренды, как их продвигать на рынках, как становиться самодостаточным и успешным человеком? Как правило, в ходе занятий, я получаю от слушателей однозначный ответ – "ни одного”.





Причем, школа наша уникальна тем, что в ней занимаются люди, у которых по два и более высших образований. Но парадокс заключается в следующем: в классическом ВУЗе не учат людей самореализовываться. То есть, по большому счету, мы приходим к тому, что человек, получивший диплом, не может определиться в жизни, и, поняв, что он потратил впустую пять лет своей жизни, кладет «корочку» на полку и занимается тем, что Бог пошлет.

Я двенадцать лет преподавал в различных университетах: был и доцентом, и заведовал кафедрой. Опыт имею, и понимаю, о чем я говорю. Школа развития не может заменить высшее образование или даже среднее, но школа создает для человека условия к дальнейшему развитию.

Мы даем такие темы, как целеполагание, имиджмейкерство. Мы говорим о том, как создать свой бренд и как его развивать. В ходе интересных дискуссий объясняем слушателям какие существуют манипулятивные технологии, как промывают нам мозги, как опутывают сетями манипуляции, заставляя нас делать что-то невыгодное для себя, бесполезное или даже вредное.

Мы учим переговорной практике: как подготовиться к переговорам и победить. Мы раскрываем структура успешных переговоров, даем работу на результат.

Конечно, очень интересны занятия, связанные с НЛП, с другими психотехниками, которые позволяют нам успешно общаться с людьми и добиваться поставленных целей. А на выходе практически все наши слушатели имеют авторский проект, вплоть до того, что мы помогаем найти домен в интернете, чтоб человек мог создать свой сайт, мы шлифуем все шероховатости, связанные с рождение нового бренда.

У нас занимаются люди, которые относятся к самым различным сферам приложения сил в нашем обществе. Начиная от бизнесменов, членов сетевых компаний, юристов, социологов, политологов, журналистов и заканчивая даже домохозяйками, которые уже имеют дипломы о высшем образовании, воспитали детей и сейчас они думают "что нам делать дальше?”. Они приходят к нам в институт, а мы им помогаем определяться.



