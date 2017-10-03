Какие потери разрушают человеческую личность Эксперты // 19:11, 3 октября 2017 // 619

Анал из потерь разрушающих личность человека позволил сделать ряд важных выводов ученым психологам, социологам и антропологам. Некоторыми аспектами проблемы поделился ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

С каждым годом растет проблема потери связи человека с моралью, этикой, если хотите, с духовностью! Это, конечно же, сказывается на отношении граждан к своему государству, к своей Родине. И начинается цепочка, казалось бы, с мелочей таких как наши повседневные отношения между собой. Мы увязли в быту и стали забывать, что есть нечто более важное, чем быт. Мы забыли о семейных ценностях, а ведь семья это наше маленькое государство. Жёны всё чаще выбирают свою карьеру вместо семьи и сохранении домашнего очага. Мужчины также уделяют слишком мало времени своим женам, а значит и своей семье. Мы мало времени уделяем своим родителям, супругам и детям. А ведь дети являются точно такими же членами нашего общества, а значит и государства.



Сейчас достаточно много говорится о патриотическом воспитании молодежи в школах и детских садах, но на мой взгляд такая система неприемлема, так как она является пережитком советского сознания. Нам необходимо обратиться к традициям и изменить школьное образование. Я предлагаю создать школы гендерного развития, чтобы воспитывать настоящих Мужчин и настоящих Женщин по принципу школ, гимназий, лицеев и пансионов в Российской Империи. Такой подход к образованию может показаться некоторым менее привычным, но нужно выходить из зон комфорта во всех сферах, и менять нашу страну вместе.



Несмотря на это, ответственность за воспитание подрастающего поколения в первую очередь лежит, конечно же, на их родителях, и самый эффективный, на мой взгляд, способ воспитания это собственный пример. Нам необходимо примером учить молодежь любить свою страну, с уважением относиться к старшему поколению, быть честными и интеллигентными. Стоит помнить о том, что молодежь, наши дети — это будущее нашей страны, и значит, будущее в наших руках.



Но думая о будущем, нужно помнить о прошлом и настоящем. Наша культура и традиции, и та страна в которой мы живём является заслугой наших предков. И следует помнить о том, что какое внимание к старшим проявляем мы, такое же отношение будет и к нам самим.

Каждая семья, даже самая маленькая, это ячейка в нашем обществе, это и есть население нашего города, нашего региона, нашей страны! И в зависимости от того как мы будем мы будем строить нашу семью, как воспитаем наших детей, такой и будет наша страна, наша с Вами Родина!